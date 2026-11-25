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根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，底特律老虎已經與31歲韓國金手套內野手金河成達成共識，雙方簽下一紙1年500萬美元（約新台幣1.6億元）、附帶最高100萬美元激勵獎金的合約。這筆補強讓老虎原本就人滿為患的內野競爭更加白熱化，更直接牽動台灣好手李灝宇與鄭宗哲的新球季定位，其中由於老虎目前40人名單已滿編，鄭宗哲再度面臨指定讓渡（DFA）的危機。金河成在2022至2024年效力聖地牙哥教士期間表現亮眼，曾於2023年奪下國聯工具人金手套獎，展現二、三、游皆能勝任的頂級防守功力。然而自2024年底遭遇右肩關節唇撕裂動刀後，他的大聯盟生涯便一路向下。2025年金河成轉戰光芒與勇士打擊火力下滑，今年1月在韓國又因路面結冰滑倒導致右手中指肌腱撕裂再次手術，復出後又受手指發炎所苦，整季僅獲147打席，打擊率慘跌至1成16、OPS僅0.359，身價因此大幅縮水。老虎棒球營運總裁哈里斯（Scott Harris）日前才暗示將補強內野防線，隨即在二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）投身自由市場後，決定以替補工具人等級的500萬美元低風險合約網羅金河成。美媒《MLB Trade Rumors》分析，即便金河成在2026年打擊陷入低谷，但游擊防守評價依舊維持高水準，若能找回教士時期的打擊手感，便有機會搶下固定先發。就算火力無法完全復甦，也能作為防守優先的內野多功能活棋，對老虎而言是一筆幾乎沒有風險的高報酬投資。金河成加盟後，老虎內野瞬間擠得水洩不通，除了托克森（Spencer Torkelson）、基斯（Colt Keith）、巴耶茲（Javier Báez）、麥金斯崔（Zach McKinstry），還有麥戈尼格（Kevin McGonigle）與新秀安德森（Max Anderson）等一票好手。對台灣球迷最關注的「台灣雙星」而言，這筆簽約可謂挑戰與契機並存。具備二、三壘守備能力的李灝宇，雖然在菜鳥球季展現不俗的打擊潛力，但守備穩定度仍有提升空間。隨著金河成入隊，老虎教練團預計會依左右投配置與打擊近況調度，若金河成順利找回火力、穩坐游擊大關，兩人將有機會上演話題十足的「台韓二游連線」。另一方面，由於老虎目前40人名單已經滿編，待金河成體檢通過合約正式生效時，球團勢必得移出一名球員騰出空間，仍在力拚站穩大聯盟的鄭宗哲，恐將首當其衝面臨名單保衛戰甚至再度被DFA的考驗。