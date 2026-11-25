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多倫多藍鳥在休賽季自由市場搶輸賽揚左投史庫柏（Tarik Skubal）後，迅速將補強雷達轉向亞洲賽場並成功收穫重磅戰力！根據大聯盟官網與多家美媒報導，藍鳥已與透過入札制度挑戰美職的日職西武獅王牌右投平良海馬（Kaima Taira）5年總值8000萬美元（約新台幣26億元）的複數年合約，且合約內附帶球員跳脫條款，讓平良海馬有機會在2029年球季結束後重返自由市場測試身價。目前這筆簽約仍待通過體檢後由藍鳥球團正式宣布。據《美聯社》披露合約細節，這份5年8000萬美元（約新台幣26億元）合約內含500萬美元（約新台幣1.63億元）簽約金，而最具彈性的跳脫權則掌握在平良海馬手中。只要他能在旅美前3個球季順利站穩大聯盟先發輪值、投出頂尖成績，便可在2029年季後選擇放棄剩餘2年合約，重新投入自由市場爭取更大張合約；若未行使跳脫權，原合約則將繼續走完。此外，依照大聯盟與日職的入札制度規範，藍鳥還須另外支付西武獅高達1387.5萬美元（約新台幣4.51億元）的入札金，且這筆費用不會從平良海馬的薪資中扣除。若將球員合約總值與入札金合併計算，藍鳥此案的帳面總投資已達9387.5萬美元（約新台幣30.5億元）。平良海馬也繼前隊友今井達也之後，成為西武獅連續第2個休賽季透過入札制度成功輸出大聯盟的強投。現年27歲的平良早年以後援身分在西武站穩一軍，2023年轉任先發就投滿150局，繳出11勝7敗、防禦率2.40。之後他回到牛棚，2025年拿下31次救援成功、防禦率1.71；今年再度轉回先發，23場拿下12勝5敗，146局送出141次三振，以1.36首度拿下太平洋聯盟防禦率王。平良身高約173公分，四縫線速球最快卻可達99英里（約159公里）。他的跨步讓放球點更靠近本壘，搭配偏低的出手點，打者面對的不只是球速，還得適應來球角度。他也有卡特球、橫掃滑球及指叉球等武器，不必只靠直球與打者對決。藍鳥今冬未能搶下最受矚目的左投史庫柏（Tarik Skubal），如今改從日本補進先發戰力。依大聯盟官網預估，平良將以先發身分迎接旅美首季，與席斯（Dylan Cease）、耶薩維奇（Trey Yesavage）及索里亞諾（José Soriano）組成輪值骨幹。儘管平良海馬在日職已有兩個球季投破145局的續航力實績，但大聯盟先發投手通常採「投1休4」節奏，登板頻率遠高於日職的「投1休6」。如何在密集賽程中調整兩戰之間的疲勞恢復節奏，以及藍鳥教練團是否在季初為他安排額外休息天數，將是這位日職防禦率王能否無縫接軌美職舞台的首要考驗。