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▲田柾國親自拍攝、剪接在高雄放假的Vlog，影片已吸引500多萬觀看。（圖／翻攝自IG@mnijungkook）

BTS防彈少年團上週末在高雄舉行《ARIRANG》世界巡迴演唱會，3天共吸引30萬人流到場，颳起紫色炫風。近日更有粉絲發現，BTS成員田柾國離台後，還親自轉發了2名台灣女粉絲的IG貼文，此事在Threads上引發討論，ARMY紛紛大喊羨慕，更留言直呼：「BTS的心還在高雄！」BTS成員上週不僅來台灣開演唱會，更特地空下一天時間在高雄觀光。成員田柾國還自己拿相機記錄在台灣的時光，拍下小吃、文創店、沙灘等風景，還自己剪輯成2分半的影片，上傳到有2700萬粉絲追蹤的IG，吸引500多萬人觀看，被網友形容這是「台灣最強宣傳片」。不僅如此，BTS離台後，還有粉絲發現田柾國親自轉發自己的貼文。IG有23萬人追蹤的正妹網紅「154」發文寫下追星日記，分享自己對BTS的喜愛，想不到就被田柾國轉發；另一名4.8萬人追蹤的網美「bettyfan」則是剪接自己與田柾國的轉場影片，結果也被田柾國分享。兩名金髮美女都被偶像翻牌，幸運消息立刻在Threads上掀起討論，ARMY看了紛紛羨慕留言：「被轉發真的太狂了，兩位美女都超亮眼」、「果果（田柾國）眼光真好，挑的都是台灣美女，好閃亮，台灣美女阿米們（ARMY）真的值得驕傲」、「能被柾國親自轉發太有排面了！沾沾好運氣」、「他回去了還在回味高雄欸」、「BTS的心還在高雄吧！」