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多倫多藍鳥與日職防禦率王平良海馬（Kaima Taira）談妥5年8000萬美元合約，《體育日本》引述《ESPN》記者杜立特（Bradford Doolittle）的評估，這筆補強拿到B＋。平良的球威足以讓他躋身今冬頂級投手之列，但這個價格是否合理，要看他能不能長期留在先發輪值。杜立特也提醒，藍鳥補完投手後，還有一個更大的問題，那就是打線。藍鳥原先被視為史庫柏（Tarik Skubal）的有力追求者，但這名兩屆賽揚獎得主最終以9年4.5億美元加盟大都會。杜立特認為，若不是先有競逐史庫柏失利的背景，藍鳥簽下平良，本來不必背負「錯過頭號目標」的失落感。杜立特原本將加盟芝加哥小熊的左投羅傑斯（Trevor Rogers）排在今冬自由市場僅次於史庫柏的第2號投手，但他也坦言，將平良海馬列在第2名同樣有充分理由。兩人的核心差異在於，羅傑斯已擁有大聯盟先發實績，而平良海馬尚未在美職舞台證明自己的球威能夠撐完整季輪值；這也正是評價平良海馬時，必須將「球有多難打」與「一年能吃下多少局數」分開檢視的關鍵原因。至於這筆簽約為何拿到B＋而非A級評價？杜立特點出的兩大扣分項目分別是「投球負荷」與「過往控球」。平良海馬去年在西武牛棚投了52又2/3局，今年轉回先發後局數大幅增至146局，雖然證明他在日職能勝任先發輪值，但大聯盟兩次先發之間的休息天數往往更短。對藍鳥而言，重點不在於他能否在某一場比賽飆出99英里（約159公里）火球，而是球速與控球能否在更密集的賽程中穩定維持。好消息是，平良海馬的控球已有顯著進步跡象。若以同樣擔任先發的球季比較，他在2023年投150局送出55次四壞保送、每9局保送率為3.30；今年投146局保送則降至45次，每9局保送率大幅下修至2.77。照杜立特的判斷，只要平良海馬能穩定擔任輪值中段先發，這張5年26億元合約就具備合理性；反之若最終被迫退回牛棚，即便能投高張力局面，以8000萬美元價碼衡量仍顯得偏貴。平良加入後，藍鳥有望以席斯（Dylan Cease）、耶薩維奇（Trey Yesavage）、索里亞諾（José Soriano）與平良撐起輪值。但根據杜立特的陣容推估，藍鳥現有打線的預測得分在30隊墊底。這不是單靠投手補強就能解決的問題：藍鳥2026年例行賽實際得分同樣是大聯盟最少。杜立特因此建議，藍鳥應把原本為競逐史庫柏準備的部分資金轉向打線。平良若站穩先發，這筆簽約就算達成目的；但藍鳥若想在美聯東區爭冠，不能指望多一名好投手，就能補掉打線少拿的分數。