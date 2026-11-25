無法解決老虎休賽季最迫切的得分火力空缺與牛棚後援戰力兩大罩門，更點名球團若因這張合約而壓縮李灝宇等年輕核心的出賽空間，就會顯得本末倒置。

我是廣告 請繼續往下閱讀

隱憂一：金手套光環褪色？進階防守數據暴跌

隱憂二：完全無法填補托瑞斯離隊火力！牛棚與右打重砲缺口仍在

隱憂三：美媒呼籲別讓合約綁架李灝宇出賽時間

若他持續低迷，球團絕不能因為這紙合約而犧牲李灝宇、安德森與佩克的發展機會

🔥一表看懂老虎內野現況🔥

守備位置 簽下金河成前老虎配置 金河成加盟後的潛在變化與影響 游擊／三壘 麥戈尼格（Kevin McGonigle）兩邊兼守，搭配巴耶茲、麥金斯崔輪替 若麥戈尼格移防三壘，金河成可望頂替先發游擊 二壘 李灝宇、安德森（Max Anderson）等人競爭接班托瑞斯空缺 增加資深老將競爭者，金河成也能擔任比賽後段二壘守備組 內野替補 佩克（John Peck）等小將爭取更多一軍輪替機會 板凳席次進一步縮減，年輕替補先發空間變窄

底特律老虎今（25）日傳出以1年500萬美元（約新台幣1.6億元）、附帶最高100萬美元激勵獎金的合約網羅韓國內野手金河成。這筆補強雖然替老虎增添了游擊、二壘與三壘的調度彈性，但美國媒體《Sports Illustrated》隨即撰文深入剖析，直言金河成的加盟「只是多一個選項、而非保證升級」，不僅老虎網羅金河成最直接的理由是升級內野防線，但美媒《Sports Illustrated》直言，底特律不能只憑過去的榮譽就「假設」他能立刻帶來穩定升級。翻出Statcast進階防守數據，金河成在2023年奪下金手套獎時，出局製造值（OAA）高達+9。在經歷肩傷與手指肌腱手術摧殘後，金河成在2026年的OAA已經下滑到-2。雖然出賽場次受限讓樣本數有所偏差，但2023年的獎盃顯然無法保證2027年的守備覆蓋範圍，他仍須在春訓與實戰中重新證明身手。隨著二壘手托瑞斯（Gleyber Torres）投身自由市場，老虎急需填補打線空缺，但金河成顯然不是解答。比較兩人上季進攻數據，托瑞斯在420打席中繳出打擊率2成60、上壘率3成64、長打率3成63的穩定輸出。反觀受傷病困擾的金河成，上季在亞特蘭大勇士出賽51場、147打席僅打出0.116／0.219／0.140且0全壘打的慘澹成績。美媒《Sports Illustrated》點出，雖然金河成是右打者，但他並無法提供老虎對抗左投急需的可靠長打火力。此外，即便老虎稍早簽下後援投手帕甘（Emilio Pagan），比賽後段的牛棚防線仍有明顯缺口，這些核心難題皆未因簽下金河成而獲得解決。金河成加盟後，總教練辛區（A.J. Hinch）在調度與比賽後段守備組安排上確實更具彈性，但也會直接壓縮年輕球員的競爭空間。美媒強調，以1年500萬美元簽下金河成作為「投資」相當合理，但球團必須看清隱形的上場時間成本。若金河成順利反彈，老虎將賺進寶貴的內野防線戰力；但，唯有讓老將扮演年輕核心的輔佐角色，同時繼續補強打線與牛棚，這筆操作才能發揮最大價值。