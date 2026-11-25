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黃仁勳回鍋讓股民秒變心！直播中急掏手機買回輝達

董事會態度大轉彎惹怒股民！放空輝達獲利近9成蒸發

散戶逆勢狂掃36億美元輝達股票！有人後悔阻止爸媽逢低買進

黃仁勳回鍋不代表危機解除！股民笑稱「不穿皮衣就看空」

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳戲劇性回任執行長，帶動輝達股價週一（23日）狂飆31%，也讓不少先前因黃仁勳請辭而出脫持股的投資人措手不及，甚至有人因為放空而賠了約4000億元。有投資人在得知黃仁勳回鍋後，不到30秒便決定重新買進輝達股票，更激動高喊「只要黃仁勳回來，我就回來！」根據《華爾街日報》報導，投資人兼網路內容創作者庫克雷賈（Amit Kukreja）上週五（20日）認定，失去黃仁勳領導的輝達不可能維持過去驚人的成長速度，因此決定賣出手中的輝達股票。然而，23日就在他開始每日股市直播不久後，黃仁勳回任執行長的消息突然傳出。不到1分鐘，庫克雷賈便拿出手機，買回原先持股的一半，並對著鏡頭激動高喊，「我現在就要買！只要黃仁勳回來，我就回來！」輝達董事會宣布讓黃仁勳回任執行長的決定震撼華爾街，不僅帶動輝達股價創下歷史性的31%漲幅，也讓那斯達克綜合指數成分股總市值增加2兆美元，為上週經歷AI概念股慘烈拋售的投資人注入一劑強心針。這波反彈行情也凸顯黃仁勳身為明星執行長的影響力。這類極具個人魅力的企業領導人，往往能將股東轉化為忠實粉絲，即使面臨挫折、失望甚至重大虧損，投資人仍願意力挺。然而，部分投資人在黃仁勳短暫離開輝達期間選擇出脫持股，也顯示這份忠誠並未延伸至失去黃仁勳領導的輝達。就在黃仁勳回鍋前6天，輝達董事長瓊斯（Harvey Jones）才公開表示，公司無意讓因婚外情醜聞請辭的黃仁勳重返執行長職位。如今董事會態度突然大轉彎，讓當初相信董事長說法而賣出股票的投資人，不僅得匆忙調整持股，也對公司高層感到不滿。部分投資人甚至在黃仁勳離職期間選擇放空輝達。根據金融數據供應商S3 Partners統計，放空輝達的投資人在此前7個交易日累計獲利約137億美元，然而隨著輝達股價23日暴漲，近9成、4000億元的獲利瞬間蒸發。庫克雷賈透露，自己20日透過履行賣權選擇權，以每股150美元的價格賣出輝達股票，雖然高於當天收盤價，卻低於23日的收盤價165.05美元。他估計，這一賣一買的操作，使自己投資輝達的整體報酬率從38%降至約33%。一向以長期持有股票為傲的庫克雷賈坦言，更讓他懊惱的是，這次操作讓自己看起來像個傻瓜，甚至成了散戶口中的「紙手」（Paper Hands），也就是無法承受市場波動、輕易出脫持股的投資人，與堅定持股的「鑽石手」（Diamond Hands）形成鮮明對比。他也抱怨，「董事會當時說他不可能回來，但顯然還是有可能。股東聽到這樣的說法，之後卻看到情勢突然逆轉，實在很難接受。」Founder ETFs投資長卡西迪（Lauren Cassidy）也在黃仁勳請辭消息曝光後賣出一半輝達持股，原本計畫在接下來90天內出清剩餘股票，卻在23日美股開盤後立即買回先前賣出的所有股票，為此蒙受約2%的損失。她認為，輝達董事會未來勢必面臨人事變動。相較於部分投資人急忙出脫持股，不少散戶反而趁輝達股價暴跌之際加碼買進。根據研究機構Vanda統計，散戶本月已買進價值36億美元的輝達股票，使輝達成為散戶最青睞的個股。投資人阿德馬尼（Zaid Admani）則相當後悔自己沒有把握這波機會。他透露，上週五眼看輝達股價一路下挫、最終收跌14%，一度認為是加碼買進的好時機，卻在看到監管機構針對輝達會計實務展開調查的相關報導後打了退堂鼓，甚至還勸阻自己的父母逢低買進。「這段時間的情緒起伏實在太瘋狂了。」阿德馬尼坦言，如今對當初的決定感到相當後悔。不過，黃仁勳回任執行長並不代表輝達的危機已經解除。針對黃仁勳婚外情及輝達商業實務的相關調查仍在進行，部分投資人也對董事會突然改變立場抱持懷疑態度。即使黃仁勳深受散戶喜愛，回鍋後恐怕仍將面臨比以往更加嚴格的審視。阿德馬尼指出，輝達董事會原本似乎已下定決心告別黃仁勳，但後來顯然發生了某些變化。不過，若黃仁勳的回歸能讓AI多頭行情重回正軌，散戶或許願意暫時擱置這些疑慮。輝達及其他AI概念股24日回吐部分漲幅，輝達股價下跌近6%，那斯達克綜合指數也同步走低，目前仍較10月高點下跌約14%。阿德馬尼表示，自己已經從這次事件中學到教訓，暫時沒有賣出輝達股票的打算，但也開玩笑地提出一項條件，「如果黃仁勳不再穿皮衣，我可能就要開始看空了。」