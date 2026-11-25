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CoCo都可：買一送一！珍奶32.5元、奶茶三兄弟45元 感恩節優惠

買一送一！

▲CoCo整杯都是料的奶茶三兄弟竟然單杯特價45元。（圖／翻攝自CoCo都可臉書）

奶茶三兄弟單杯45元！

外送也買一送一！

清心福全：新品「安妞柚子綠茶」開賣！滿額贈咖波環保提袋

▲清心福全開賣「安妞柚子綠茶」新品，滿額贈咖波環保提袋。（圖／清心福全chingshin.tw）

感恩節快樂Happy Thanksgiving Day！CoCo都可表示，今天11月25日周三好友日，全台門市超過300家開喝「日焙珍珠奶茶買一送一」！最便宜每大杯32.5元有夠划算，月底還有「奶茶三兄弟」單杯45元、葡萄柚果粒茶也買一送一foodpanda外送優惠，《NOWNEWS今日新聞》整理3大手搖飲料優惠一次掌握，月底省錢也能當飲料富翁。CoCo都可送來感恩節祝福！11月三大手搖飲料優惠一次喝：◾️、幫大家試算最便宜一大杯只要37.5元，超過300家門市都喝得到，連咀嚼控都收服。推薦先在CoCo官方LINE領券，使用都可訂線上點單自取即可享優惠。提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。◾️（原價70元）杯杯秒省25元好佛心，還有滿滿珍珠、布丁、仙草，一杯喝好飽。提醒大家，活動僅限門市臨櫃、都可訂，外送平台、門市外送不適用；商場、外島及部分門市不適用，依各店公告為準；優惠不併用。◾️喝起來，優惠菜單有：日式焙茶、日焙珍珠奶茶、葡萄柚果粒茶、粉角奶茶。提醒大家，活動限同品項且僅限外送服務，外帶自取不適用；數量有限，售完為止；實際活動詳情及辦法，以foodpanda app及官網結帳頁面顯示為主。清心福全表示，秋冬開喝「安妞柚子綠茶」，選用正宗韓國柚子茶搭配清爽綠茶，酸甜果茶風味，冷熱都好喝。即日起，聯名超人氣IP貓貓蟲咖波活動，推出第二波限量「咖波環保提袋」滿額贈活動，現場點購任選兩杯優多系列飲品，即可免費獲得「咖波環保提袋」乙個（數量有限、送完為止）。