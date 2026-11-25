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去年還是洛杉磯道奇登板最頻繁的投手，如今得一邊復健、一邊尋找新東家。33歲左投班達（Anthony Banda）今年2月被道奇交易到明尼蘇達雙城，季中卻因左側背闊肌受傷動刀，球季提前報銷。雙城10月底將他移出40人名單，班達成為自由球員；大聯盟官網指出，他可能至少要休養到2027年7月，再次印證道奇高層精準預判傷病風險的神操作。現年33歲的左投班達身高188公分、體重100公斤，早在2017年便於亞利桑那響尾蛇完成大聯盟初登場，但職業生涯前幾年始終未能在大聯盟站穩腳跟，只能不斷在各支球隊之間流浪載浮載沉。直到2024年披上洛杉磯道奇戰袍後，班達才真正迎來生涯大爆發。2024年賽季，班達在道奇例行賽出賽48場，繳出3勝2敗、2次救援成功與防禦率3.08的優異成績單；進入高張力的季後賽舞台後，他更在10場登板中投出防禦率僅1.13的銅牆鐵壁表現，成為道奇勇奪世界大賽冠軍的重要幕後功臣。延續奪冠氣勢，班達在去年（2025年）更徹底展現牛棚鐵腕本色，單季狂轟生涯新高的71場登板、吃下65局，拿下5勝1敗、12次中繼成功與61次三振，防禦率維持在水準之上的3.18，出賽場次高居道奇全隊之冠。然而，儘管班達剛打出生涯代表作，道奇高層卻在今年2月春訓前夕果斷做出冷酷決定，將他移出40人名單並指定讓渡（DFA），隨後透過交易將他送往明尼蘇達雙城。轉戰美聯中區後，班達開季初期投球表現一度相當掙扎，雖然在調整過後逐漸找回狀態、重新擠進雙城勝利組牛棚陣容，但在39場出賽、34又1/3局投球中，僅繳出2勝0敗、2次救援成功、10次中繼成功與33次三振，防禦率大幅攀升至4.46，壓制力明顯不如道奇時期。雪上加霜的是，他在今年6月因左闊背肌嚴重拉傷被放進傷兵名單，經過醫療團隊評估後最終決定接受手術治療，導致2026年賽季提前宣告報銷、無緣在季末重返投手丘。