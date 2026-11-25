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日經指數暴跌逾1600點！AI、半導體類股再遭猛烈拋售

韓股一度重挫逾5%！觸發程式交易暫停機制

黃仁勳回鍋仍難消除市場疑慮！川普新關稅再添變數

美股科技股反彈行情僅維持一天，人工智慧（AI）及半導體類股再度遭遇猛烈賣壓，加上美國總統川普準備對多國加徵新關稅的消息，拖累亞洲股市今（25）日早盤重挫。日本日經225指數一度暴跌逾1600點，失守5萬7000點大關；南韓綜合股價指數（KOSPI）盤中跌幅一度超過5%，觸發程式交易暫停機制，三星電子及SK海力士股價雙雙重挫逾7%。根據《日本經濟新聞》報導，日本東京股市25日開低走低，日經225指數以58383.49點開出，較前一交易日下跌261.14點，隨後賣壓迅速擴大，盤中一度重挫逾1600點，下探56900點附近，東證股價指數（TOPIX）也同步走低。美股24日科技股表現疲弱，那斯達克綜合指數下跌1.48%，由主要半導體類股組成的費城半導體指數更重挫7.88%。先前因黃仁勳回任執行長而狂飆逾30%的輝達（NVIDIA），股價也回吐部分漲幅，收跌近6%。由於市場對AI投資的獲利能力、資料中心建設相關監管措施的疑慮仍未消除，日本股市先前快速反彈的愛德萬測試（Advantest）、東京威力科創（Tokyo Electron）等AI及半導體類股再度湧現大量賣壓，成為拖累日經指數的主因。根據《韓聯社》報導，南韓股市在經歷連日重挫、24日強勁反彈後，25日早盤再度急轉直下。南韓綜合股價指數以4809點開出，下跌197.03點或3.94%，隨後跌幅持續擴大，一度重挫逾5%，南韓交易所於當地時間上午9時8分左右啟動「賣出側車」（Sidecar）機制，暫停程式交易賣單的效力。截至當地時間上午9時22分（台灣時間上午8時22分），南韓綜合股價指數下跌231.14點或4.62%，來到4774.89點；以科技及中小型股為主的韓國科斯達克指數（KOSDAQ）也下跌21.39點或3.21%，來到644.49點。外資在前一交易日買超後，25日再度轉為賣超，早盤賣超4206億韓元，機構投資人也賣超554億韓元，散戶則逆勢買超4487億韓元。前一交易日雙雙大漲逾6%的南韓兩大半導體巨頭三星電子及SK海力士，25日早盤分別重挫7.39%及7.08%。其他大型權值股也普遍走弱，SK Square下跌8.25%、三星電機下跌8.39%、LG能源解決方案下跌1.75%，現代汽車也下跌2.18%。儘管先前因婚外情醜聞請辭的黃仁勳已重返輝達執行長職位，但美國參議院針對黃仁勳的聽證會，以及監管機構對輝達會計實務的調查，仍使市場存在諸多不確定因素。另一方面，《華爾街日報》24日引述知情人士說法報導，川普政府正準備提高對中國、日本、南韓及歐盟成員國等數十個國家的關稅，理由是這些國家透過產業補貼等措施擴大製造業產能，損害美國企業利益，其中中國可能面臨相對較高的關稅稅率。市場擔憂美國新一輪關稅措施恐進一步壓縮日本及南韓企業的獲利空間，加上AI投資前景仍存在不確定性，雙重利空也進一步打擊日韓股市的投資信心。