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職棒聯盟 薪資保障或補薪基準規定 約合新台幣金額 中職 CPBL 球季中登錄一軍期間最低月薪新台幣7萬元（非球季依原合約計） 每月 7萬元 韓職 KBO 2026年全聯盟最低年薪保障為3000萬韓元 每年 75萬元 日職 NPB 一軍補薪基準1600萬日圓，依實際一軍登錄天數按比例補差額 基準約 331萬元 美職 MLB 2026年大聯盟整季最低保障底薪78萬美元，按大聯盟服務日數計薪 整季 2574萬元

▲日職阪神虎重砲佐藤輝明（Teruaki Sato）以6年1.2億美元加盟小熊，平均年薪約新台幣6.6億元，達原日職推估年薪的7.1倍。（圖／記者葉政勳攝）

統一獅看板球星陳傑憲簽下10年最高總值新台幣2億元合約，改寫中華職棒合約總額歷史紀錄，若激勵獎金全數入袋，平均年薪最高可達2000萬元。然而，放眼太平洋彼端的美國職棒大聯盟（MLB），2026年整季最低保障底薪就高達78萬美元（約新台幣2574萬元），光是大聯盟菜鳥底薪，就比陳傑憲這張中職紀錄長約的年均上限還多出約574萬元！隨著日職重砲佐藤輝明與西武強投平良海馬相繼談妥天價旅美合約，台、日、韓、美四大職棒聯盟的驚人薪資鴻溝，從最基礎的底薪制度便一覽無遺。雖然台、日、韓、美四個職棒聯盟都設有最低薪資保障，但計算基準截然不同，無法直接拿帳面數字排高低。中職規定球員在球季中登錄一軍期間，最低月薪不得低於新台幣7萬元，非球季期間則依原合約給付，至於日職的1600萬日圓（約新台幣331萬元）則屬於「一軍補薪基準」，原合約年薪低於此門檻的選手，須按一軍實際登錄天數比例補足差額，並非一升上一軍就能領滿全年基準。若進一步觀察整體薪資結構，根據《美聯社》開季統計，大聯盟2026年球員平均年薪高達534萬美元（約新台幣1.76億元）；但若將全聯盟所有球員薪資由低排到高，位居正中間的中位數則為140萬美元（約新台幣4620萬元）。平均值接近中位數的4倍，顯示頂級巨星的超級肥約大幅拉高了整體平均，不能直接將1.76億元視為一般大聯盟球員的常態年薪。至於亞洲職棒方面，日本職棒球員工會同年針對713名具會員身分的支配下球員調查，平均年薪約新台幣1080萬元、中位數約414萬元；韓職官方公布的平均年薪則約新台幣438萬元，但該統計已排除新人、外籍洋將與亞洲外援名額，各聯盟統計口徑並不相同。同等級的頂尖球星一旦跨越太平洋挑戰大聯盟，身價更是呈現倍數級跳躍。根據日媒推估，佐藤輝明今年在阪神虎的年薪約4.5億日圓，休賽季與芝加哥小熊達成的6年1.2億美元合約，平均年薪高達約新台幣6.6億元，一口氣暴漲至原推估年薪的約7.1倍；平良海馬今年在西武獅的推估年薪為3億日圓，轉戰多倫多藍鳥簽下5年8000萬美元合約後，平均每年進帳約新台幣5.28億元，更是原本年薪的約8.5倍。