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志工沿路喊「不要選有月經的女人」 影片曝光惹議

林國春：是不支薪志工 相關言論絕非團隊授意

李四川競辦譴責 蔡碧雲：不歡迎再參與任何相關行程

國民黨新北市長候選人李四川的妻子蔡碧雲昨（24）日傍晚前往板橋拜票，同行一名身穿「林國春服務團隊」背心的女性志工，卻被拍到沿途高喊「不要選有月經的女人，每天有情緒」等語，引發性別歧視爭議。對此，當時也在現場的國民黨新北市議員林國春事後證實，對方是其團隊志工，他當下已制止歧視言論，強調並非團隊授意；李四川競辦則表示，蔡碧雲並不認識該名志工，對相關言論表達嚴厲譴責並向受到冒犯的市民致歉。根據民眾在社群平台公開的掃街影片，一名身穿「林國春服務團隊」背心的女性人員昨陪同蔡碧雲在國慶黃昏市場拜票時高喊：「選會做事的人，不是作秀的人，不要選月經的女人，每天有情緒，只會蓋公文章，不會出來做事。」該影片隨即引爆民眾怒火，不少人紛紛留言怒批「她自己也是女人耶」、「厭女無極限」、「厭女的女人要頒給她精神男人獎」、「女人何苦為難女人」、「她不是女人生的嗎？」、「人家是來拜票，他們是來敗票的」、「這是歧視有月經的女人？」等。而對此，林國春昨深夜緊急發文指出，當下助理即向他反映志工大姐沿途出現一些「令人不太舒適」的言論，他得知後已當場制止對方繼續發言。他強調，該名女子只是自願前來幫忙、沒有支薪的志工，並非服務處助理，相關言論也不是他本人或競選團隊授意，「不代表我的政治立場及團隊的價值觀」。林國春並表示，該名志工平時相當熱心，「當然你可以說她政治狂熱。一個人選擇用強烈的政治情緒，意圖影響周遭的人，在民主社會中，不該是一種錯」，但涉及月經、情緒等評論，他個人「一點都不認同」，也不認為帶有歧視意味的言論適合出現在公共場合。李四川競辦隨後也發出聲明指出，24日是蔡碧雲的市場掃街行程，該名志工並非李四川團隊邀請，蔡碧雲也完全不認識對方。競辦表示，蔡碧雲得知此事後，對該名志工涉及性別歧視的不當言論表達最嚴厲譴責，並明確表示不歡迎她再參與任何相關行程；李四川與蔡碧雲「絕不接受任何性別歧視的言論」。競辦也強調，李四川24日並未前往國慶黃昏市場掃街，對議員團隊志工的不當言論表達譴責，並向受到冒犯的市民朋友致歉，議員團隊也已表示將暫停該名志工參與相關輔選行程。