我是廣告 請繼續往下閱讀

根據大聯盟官網記者費桑德（Mark Feinsand）消息指出，守護者已與只待在道奇半季的明星左投布比克（Kris Bubic） 達成合約共識，雙方簽下一紙1年1750萬美元（約新台幣5.76億元） 的短約。這筆簽約因「只簽一年」的合約長度引發球評熱議，認為這位具備全明星天花板的左投正打算透過健康賽季重新證明身價、明年再拚一張複數年肥約。現年29歲的布比克於2020年在堪薩斯皇家隊登上大聯盟，一路效力至2026年季中。他在2025年投出生涯代表作，先發20場繳出8勝7敗、防禦率的王牌級數據，在116.1局投球中狂飆116次三振，生涯首度入選全明星賽。然而，傷病成為布比克近年最大的絆腳石。2026年球季他僅為皇家先發9場便於5月中旬因傷進入60天傷兵名單。即便如此，洛杉磯道奇仍看中他的投球天花板，在交易大限前將他網羅入隊。轉戰道奇後，布比克主要以牛棚身分出賽，例行賽後援5場投4.2局防禦率是完美的0，季後賽則登板2場投1.1局、防禦率13.50，整季合計出賽14場、防禦率3.76，季後隨道奇多達9名自由球員一同投入市場。對於布比克最終選擇以1年1750萬美元加盟守護者，《MLB Network》知名球評雷諾斯（Harold Reynolds）直言相當意外：「令人驚訝的是他只簽了一年！他真的非常優秀，我猜他看到自由市場上的大魚大多已經簽約，心想『那我就當明年回到池子裡的那條大魚吧』，重返熟悉的美聯中區投出一個健康強勢的賽季，稍微賭自己一把。」從球隊需求來看，這筆簽約堪稱雙贏布局。隨著先發投手葛里芬（Foster Griffin）成為自由球員，守護者急需補進具備經驗的投手戰力，而兼具先發與後援經驗的布比克預計將直接扛起先發重任。對布比克而言，重返生涯前六季最熟悉的美聯中區舞台，只要能維持健康並找回2025年的全明星身手，明年休賽季便極有機會收穫夢寐以求的複數年長約。