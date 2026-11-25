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「北一女神」蔡瑞雪昨（24）日公開和醫美醫師蔡沁晁的合照，證實兩人已於10月結婚。喜訊曝光後，因外型神似邱澤而被封為「小邱澤」的蔡沁晁，過往爭議接連被翻出。其中一段是他2017年上YouTuber黑男的《街頭邱比特》，當時他自稱已單身幾個月，和女來賓配對成功後還臉貼臉入鏡。影片一播出，卻有一名自稱是他女友的女子留言反問：「你女朋友不是我嗎？」回顧2017年的影片，當時黑男先在服飾店找到女來賓Cindy，接著安排以英文名Nick亮相的蔡沁晁和她見面。蔡沁晁在節目上說，平時在醫院工作忙，沒時間交女朋友，已經單身幾個月。兩人聊得投緣，互相給出10分滿分，最後完成節目指定的「臉貼臉10秒」挑戰。影片上傳後，女友直接在留言區點名蔡沁晁寫下：「你女朋友不是我嗎？什麼時候單身了？我怎麼不知道？」這則留言與他在節目上的說法兜不攏，當時就引來網友議論，但是蔡沁晁並未針對這則留言作出回應。除了聯誼舊片，蔡沁晁在馬偕醫院擔任住院醫師時，曾於值班期間帶兩名女性友人進入值班室一事，也在婚訊曝光後再被提起。他24日透過IG限時動態回應，當時只是和兩名友人聊天，並非與其中一人單獨相處，相關情況當年已向院方說明。他希望外界不要過度揣測，也向關心兩人新婚的網友道謝。