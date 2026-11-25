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▲歐陽娜娜（左）與安雨（右）結束與朋友的聚會後，被拍到一起返家。（圖／翻攝自微博＠劉一朵娛樂現場）

▲安雨現年31歲，是搖滾樂隊Mandarin及爵士雙人組合INNOUT的成員。（圖／翻攝自微博＠N尼龍）

在中國出道的26歲台灣女星歐陽娜娜因外型甜美，感情生活備受關注。她從2023年開始，就與大自己6歲的Mandarin樂團鼓手安雨傳緋聞。近日狗仔又拍到兩人一起和朋友聚餐，結束飯局後，安雨抱著2隻愛犬與歐陽娜娜同車返家，雙方互動自然，宛如老夫老妻；儘管他們從未認愛，但狗仔認為，歐陽娜娜與安雨已穩定交往近3年，甚至已在中國同居了。根據中國狗仔「劉大錘」拍攝的畫面，歐陽娜娜與安雨23日結束與好友的聚會後，一前一後步出餐廳。歐陽娜娜快步走向座車，安雨則手抱兩隻小狗緊隨在後，兩人隨即一同上車返回住處。這過程中，他們神情輕鬆、毫不避諱外人目光，劉大錘因此直言：「兩人已交往近3年，感情相當穩定。」事實上，這也並非安雨首度被拍到與歐陽娜娜一起回家。早在2025年7月，他便多次被目擊熟練進出歐陽娜娜居住社區的地下停車場並幫忙搬運快遞，如今再加上共同照顧毛小孩的居家畫面，讓兩人同居的傳聞再度登上微博熱搜。回顧兩人的戀愛時間軸，雙方早於2020年因音樂節目《樂隊的夏天》第2季同台結識；2023年8月，安雨不僅參與歐陽娜娜單曲〈Lilith〉、〈二十二〉的錄製，更現身她的伯克利畢業音樂會同台演出，因音樂頻繁合作擦出愛火。自2023年10月起，兩人先是被網友偶遇一起看演唱會，11月又被拍到同遊日本讓戀情浮上檯面；2024年更接連被目擊在羅馬街頭牽手、機場上演「摸下巴與吻手」的親密舉動，以及十指緊扣逛商場後深夜同返住處。今年10月，兩人還共同擔任Y-3秀場音樂相關職務，公私領域皆默契十足。儘管多次被拍到甜蜜互動，但兩人至今仍未正式公開認愛。安雨2025年4月受訪時僅以「私生活不便討論」低調帶過，歐陽娜娜也始終未正面回應，僅曾透露感情狀態以「自己舒服、自在最重要」。而歐陽娜娜19歲時在節目《各位遊客請注意》談論擇偶條件的片段如今也被網友翻出，當時她直言帥哥不靠譜，理想型是乾淨、耐看，個性要高冷「但只對你好」，最排斥對每個女生都好的中央空調，並笑稱：「我話已經很多了，他聽我說話就好」。當時立志25歲結婚的她，如今與安雨感情穩定，也讓大批粉絲紛紛敲碗期待兩人早日公開好消息。