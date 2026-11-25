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今北台濕冷不超過20度 周末乾冷下探12度

▲今明2天降雨機率高，周六投票日天氣轉乾，不過早晚低溫相當寒冷。（圖／賈新興提供）

周五雨勢趨緩 周六投票日放晴

▲經過本周偏濕的天氣後，下周開始全台將迎接一段偏乾、較穩定的環境。（圖／賈新興提供）

今明2天（11月25日至11月26日）受東北季風及華南雲系影響，全台降雨機率高，氣象專家賈新興指出，今天北台灣濕冷、氣溫不超過20度，周四、周五雨勢逐漸趨緩，周六投票日（11月28日）天氣轉乾、僅花東有零星雨，周日（11月29日）各地晴時多雲，不過周末偏強東北季風搭配輻射冷卻，北台灣深夜至清晨低溫恐下探12度，下周一（11月30日）天氣回穩、氣溫回升。賈新興指出，今天東北季風影響，大台北、宜蘭、中南部山區有局部短暫雨，其他地區雲量偏多也有零星降雨，外出建議攜帶雨具，3500公尺以上高山有零星降雪機率；新竹以北及宜蘭整天氣溫不超過20度，體感偏涼，外出務必留意保暖。賈新興提及，周四、周五台北白天氣溫逐步回升到24至26度，高雄白天也有25至28度，各地入夜低溫20至21度；周六、周日受偏乾冷空氣影響，加上輻射冷卻效應，深夜至清晨台北站接近16度，部分空曠處低溫有機會來到12度左右；下周一開始冷空氣減弱，氣溫明顯回升。未來一周降雨，賈新興說明，明天受華南雲系移入影響，新竹至嘉義、各地山區有短暫雨，午後桃園以北、宜花東都有零星短暫雨；周五上午雨勢趨緩，午後新竹以北及宜花有零星短暫雨。周六、周日有一波偏強的東北季風影響，不過水氣較少，周六投票日僅花東有零星短暫雨，周日各地晴時多雲；下周一至下周六（11月30日至12月5日）各地天氣大致晴朗穩定，僅下周四、下周五（12月3日至12月4日）午後竹苗山區一帶有零星短暫雨。