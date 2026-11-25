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台股今（25）日開盤後賣壓急遽湧現，加權指數以39,983.91點開出，下跌138.44點，隨後跌勢快速擴大，盤中最低一度下探38,061.05點，較前一交易日收盤下跌2,061.30點，跌幅約5.14%；截至上午9時11分，指數報38,649.15點，下跌1,473.20點，跌幅3.67%。台股前一交易日才大漲3,310.46點，創下史上最大單日收盤漲點紀錄，今日卻出現劇烈震盪。台股現貨開盤前，期貨市場已先反映賣壓。根據11月24日台指期盤後交易行情，台指期收在38,482點，較開盤參考價下跌1,842點；台積電期貨收在2,149點，下跌89點，跌幅約3.98%，顯示半導體權值股相關期貨商品也面臨壓力。美股方面，前一交易日道瓊工業指數上漲0.85%，收在50,018.70點；標普500指數下跌0.50%，那斯達克綜合指數下跌1.48%。美股主要指數漲跌互見，科技股表現相對疲弱，也是台股開盤前值得觀察的國際市場背景。除了國際股市波動，美國總統川普的關稅政策也增添市場不確定性。美國貿易代表署（USTR）針對台灣、中國、日本、南韓及歐盟等16個經濟體展開301條款產能過剩調查，市場關注美方最快本週公布調查結果，是否進一步對相關進口商品加徵關稅。對台灣而言，半導體、電子零組件及資通訊產業與美國市場及全球供應鏈關係密切，若新一輪關稅擴大適用範圍，可能增加企業出口成本，並影響生產基地及供應鏈布局。不過，目前具體稅率、適用商品及實施時間仍待美方進一步公布。