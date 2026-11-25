我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Sugalabo主廚須賀洋介，也是LV跨界合作的主廚。（圖／晶華酒店提供）

三道式限定節慶套餐 每人3200+10%元起

▲LV御用主廚須賀洋介客座晶華酒店，即日起晶華酒店1樓的azie 將能吃到Le Café V的菜色。（圖／記者葉盛耀攝）

▲須賀洋介客座晶華酒店，即日起將能吃到Le Café V的菜色，圖為核桃木煙燻秋鮭鬆餅。（圖／記者葉盛耀攝）

台北遠東香格里拉有聖誕外帶餐 主菜3280元起

▲台北遠東香格里拉主廚團隊則是宣布推出4款「節慶外帶饗宴」。（圖／台北遠東香格里拉提供）

迎接聖誕節即將到來，台北晶華酒店宣布，邀請到主理東京與大阪Le Café V的日本名廚須賀洋介來台為 azie 打造限定節慶套餐。路易威登（Louis Vuitton，LV）曾與須賀洋介在2020年跨界合作，在大阪開設品牌全球首間餐廳，至今仍吸引著眾多時尚與美食愛好者專程造訪。如今不用遠赴日本，台北晶華酒店就能嚐到他與LV合作的奢華餐點，每道菜除了美味，也都看得到融入LV專有的經典「老花圖案」等多樣元素，每人3200+10%元起，每日接受限量預約。須賀洋介師承法國名廚侯布雄（Joël Robuchon），25歲便受命籌開東京六本木的 L’Atelier de Joël Robuchon，亦曾出任台北 L’Atelier de Joël Robuchon 的開幕主廚。之後，他在東京創立預約制餐廳 Sugalabo，以法式技法呈現日本當令食材的獨特風味，廣受國際廚壇歡迎。2020 年，須賀洋介與路易威登跨界合作，在大阪開設品牌全球首間餐廳，至今仍是人氣餐廳。即日起至 2027年1月3日，賓客可以在中庭溫馨的聖誕燈影下、零時差的品嚐到Le Café V的精采料理。azie的三道式限定節慶套餐為主廚精選，前菜可選擇核桃木煙燻秋鮭鬆餅或天使藍蝦酪梨塔丁，主菜則是培根旬菇時蔬鹹派或紅酒燉煮澳洲和牛頰肉，最令饕客期待的甜點有法式巧克力慕斯蛋糕或福岡八女抹茶提拉米蘇兩款選項，另可搭配紅白酒、香檳或品牌指定調酒飲品，每人3200+10%元起，每日接受限量預約。其中的核桃木煙燻秋鮭鬆餅，以馬鈴薯製作成鬆餅，帶有獨特口感，配上核桃木冷燻鮭魚，尤其最內層還有滿滿的鮭魚卵，讓這道菜也可稱為「親子」鬆餅，再加上紅胡椒、蒔蘿等點綴，吃起來辛香潤口，相當滿足。還有主菜紅酒燉煮澳洲和牛頰肉，除了有紅蘿蔔做出老花元素造型，牛頰肉的肉質香嫩柔軟，醬汁則濃厚香醇，搭佐出屬於冬季專屬的溫暖迷人風味。另外，台北遠東香格里拉主廚團隊則是宣布推出4款「節慶外帶饗宴」，像是招牌「慢烤美式肋眼牛排」選用美國牛肉，抹上主廚特調香料後慢火烘烤，鎖住豐腴肉汁，佐南瓜馬鈴薯泥、培根球芽甘藍與梅洛牛肉醬，每份6580元。「橙味香草奶油烤雞」先以啤酒醃漬入味，腹中塞滿栗子、鼠尾草與洋蔥麵包餡，烤到外皮金黃酥脆，每份3280元。另有鹹甜焦香的「鳳梨蜂蜜肉桂蜜火腿」3880元，以及松露香氣濃郁的「松露風味義式烤豬肉捲」4380元。全系列以保溫熟食供應，每份約2至3公斤，約可供6至8人享用，方便民眾在家宴客。