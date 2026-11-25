配合明年元旦起最低工資月薪調升至30,900元，勞動部公告修正「勞工退休金月提繳分級表」，第26級月提繳工資由30,300元上調至30,900元，預估全台135萬名勞工退休金變多、免申請自動入帳！《NOWNEWS》整理兩大受惠族群每月增額試算與勞退自提節稅重點一次看。
🟡兩大受惠族群曝光！原領3萬以下勞工受惠多
勞動部說明，現行「勞工退休金月提繳分級表」共分62級，因應2027年元旦起最低工資調漲至30,900元，新表將第26級月提繳工資由30,300元調高為30,900元，並連動修正第27級下限（30,901元起），其餘級距不變。
全台約135萬人受惠，包括第一類「原領最低工資29,500元級距」約107.8萬人，明年調薪至30,900元後，雇主每月提繳6%勞退金由1,770元增至1,854元，每月多領84元；第二類「原領30,300元級距（舊制第26級）」約27萬餘人，明年級距同步調升至30,900元，雇主每月提繳則由1,818元增至1,854元，每月多領36元。
🟡雇主提繳不得扣薪，自提6%金額同步漲
勞動部強調，適用《勞工退休金條例》的受僱勞工，雇主每月須依法提繳不低於月提繳工資6%的退休金至個人專戶，全額由雇主負擔，不得從勞工薪資扣除；若有參加「勞退自提6%」的受惠勞工，明年1月起每月自提金額也將配合調升至1,854元（分別多存84元或36元），不僅累積更多退休老本，自提金額還可全額自當年度個人綜合所得總額中扣除節稅。
🟡免向勞保局主動申報，明年二月繳款單即反映
針對辦理程序，勞保局系統將於2027年1月1日起針對原月提繳工資29,500元及30,300元的在職勞工自動逕行調整，公司與勞工均無須另外提出申請，調整後的提繳金額將於2027年2月寄發的1月份繳款單中正式反映。
資料來源：勞動部勞工保險局
我是廣告 請繼續往下閱讀
勞動部說明，現行「勞工退休金月提繳分級表」共分62級，因應2027年元旦起最低工資調漲至30,900元，新表將第26級月提繳工資由30,300元調高為30,900元，並連動修正第27級下限（30,901元起），其餘級距不變。
全台約135萬人受惠，包括第一類「原領最低工資29,500元級距」約107.8萬人，明年調薪至30,900元後，雇主每月提繳6%勞退金由1,770元增至1,854元，每月多領84元；第二類「原領30,300元級距（舊制第26級）」約27萬餘人，明年級距同步調升至30,900元，雇主每月提繳則由1,818元增至1,854元，每月多領36元。
勞動部強調，適用《勞工退休金條例》的受僱勞工，雇主每月須依法提繳不低於月提繳工資6%的退休金至個人專戶，全額由雇主負擔，不得從勞工薪資扣除；若有參加「勞退自提6%」的受惠勞工，明年1月起每月自提金額也將配合調升至1,854元（分別多存84元或36元），不僅累積更多退休老本，自提金額還可全額自當年度個人綜合所得總額中扣除節稅。
🟡免向勞保局主動申報，明年二月繳款單即反映
針對辦理程序，勞保局系統將於2027年1月1日起針對原月提繳工資29,500元及30,300元的在職勞工自動逕行調整，公司與勞工均無須另外提出申請，調整後的提繳金額將於2027年2月寄發的1月份繳款單中正式反映。
資料來源：勞動部勞工保險局