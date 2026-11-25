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演員宋偉恩曾演出《翻牆的記憶》、《HIStory3：那一天》、《俗女養成記》等作品，累積一票忠實粉絲，他今（25）日開心發文分享，表示吃晚餐吃到一半，店員突然走來告訴他：「剛才隔壁桌的小姐已經幫你們買完單囉。」對方還請店員轉交一張紙條，讓他一時腦袋當機，只來得及說謝謝。宋偉恩事後發文分享，這是他第一次遇到這種事，既驚喜又感動，還幽默寫道：「太幸福了，難怪BTS這麼喜歡高雄⋯⋯。」宋偉恩回憶，聽到隔壁桌已經付了錢，他第一個反應是「蛤？」接著店員把紙條交給他，問他上面寫的是不是他的名字，他才回過神來，連忙回答：「對⋯⋯。謝謝⋯⋯。」他形容，那一刻腦袋先是完全當機，等反應過來，才覺得又驚喜、又溫暖，也很感謝對方的心意。讓宋偉恩印象最深的是，隔壁桌的「姐姐們」也是來聚餐的，從頭到尾沒過來打招呼，甚至沒往他們這桌看，讓他完全沒察覺自己被認出來，還自在地吃著晚餐。直到店員拿著紙條走過來，他才知道隔壁桌已經悄悄請了這頓飯，也笑說：「原來這就是被『海龜式追星』。」追星方式百百種，有人會上前打招呼，也有不少粉絲選擇默默支持、送上祝福。這回隔壁桌的粉絲沒打擾他吃飯，只留下一張紙條，就讓宋偉恩直呼：「太幸福了。」