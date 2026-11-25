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葛來儀：事前不知道 反對肖像被用來暗示政治支持

矢板明夫致歉：團隊自行製作 與沈伯洋競選團隊無關

曾被侯友宜團隊用過照片 葛來儀同樣要求勿暗示背書

台北市長選戰進入最後倒數，印太戰略智庫執行長矢板明夫今年7月推出支持民進黨台北市長候選人沈伯洋的音樂影片《台北需要沈伯洋》，其中使用德國馬歇爾基金會印太計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）與沈伯洋等人開會的照片。葛來儀昨（24）日親自在律師方恩格（Ross Feingold）的貼文下方回應，表示她事前並不知情，並明確表態「我反對」。矢板明夫隨後公開致歉，強調影片為印太戰略智庫自行製作，與沈伯洋競選團隊無關，目前已將整部影片下架。事實上，方恩格早在7月28日就曾發文質疑，《台北需要沈伯洋》影片使用葛來儀照片前，是否曾取得本人授權。直到方恩格昨再發文提起這件事，葛來儀現身留言回應，表示她先前並沒有看過這支影片，對相關使用方式「我反對」。她也重申一貫立場，不希望自己的照片在未經同意的情況下，被任何政黨或候選人用來暗示政治支持或背書。矢板明夫隨後在社群平台發文表示，得知葛來儀對自己照片出現在4個多月前製作的音樂影片中感到不滿後，已進一步了解情況。他表示，這支影片是印太戰略智庫團隊自行製作，「與沈伯洋的競選團隊無關」。製作過程因為疏忽，未事先取得葛來儀本人同意，就短暫使用她與沈伯洋等人開會時的照片。矢板明夫強調，團隊無意藉此暗示葛來儀支持任何候選人，得知她的意見後，已立即將整部影片下架，並致信向葛來儀本人表達歉意。他也表示，身為團隊負責人，應為這次疏忽負責，對造成葛來儀困擾以及可能引起的誤解致歉，未來會更慎重處理相關照片與影像使用，避免類似情況再次發生。葛來儀2023年也曾因肖像被時任總統候選人侯友宜的團隊使用而公開表態。侯友宜當年在國防外交政策記者會簡報中使用與葛來儀握手的照片，葛來儀即公開表示，她並未表態支持侯友宜，並要求不要使用她的照片或言論暗示政治背書，侯友宜陣營後續致歉並調整相關簡報。