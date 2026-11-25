我是廣告 請繼續往下閱讀

紐奧良鵜鶘後衛莫瑞（Dejounte Murray）傳出渴望離隊、甚至在交易完成前可能不再出賽，因此他的經紀人富保羅（Rich Paul）近期積極替他尋找下家。隨著金州勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）因傷預計缺陣至少一個月，美媒爆料富保羅曾向勇士探詢交易可能性，卻遭到灣區高層直接打槍，主因在於薪資配平可能得送出穆迪（Moses Moody），加上勇士目前陣容更急需補強禁區長人而非後衛。根據NBA記者席格爾（Brett Siegel）透露，富保羅確實曾聯繫勇士等數支球隊試探交易可行性，但勇士完全沒興趣，尤其不想為了配平薪資而割捨穆迪。原本外界推測，若莫瑞加盟，柯瑞缺陣期間可頂替先發，待柯瑞傷癒歸隊後則改打得分後衛。然而勇士已與年輕後衛波傑姆斯基（Brandin Podziemski）完成續約，後場輪替已有一定布局，且球團更期待穆迪與巴特勒（Jimmy Butler）傷癒歸隊。此外，波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）因病缺陣讓勇士禁區內線捉襟見肘，比起再簽一名後衛，交易補強中鋒或大前鋒更符合灣區現階段的陣容需求。莫瑞先前在鵜鶘便因順位排在費爾斯（Jeremiah Fears）之後而心生不滿，若來到勇士只能擔任第六人，恐怕也會點燃不滿的火花。美媒報導指出，富保羅替莫瑞奔走洽談的對象不只勇士一支。開季初期曾傳出他試圖將莫瑞推向邁阿密熱火，但隨著米契爾（Davion Mitchell）打回身價、熱火整體戰績與團隊化學效應逐步回溫，除非涉及真正等級的巨星，否則熱火不願輕易拆散現有節奏。相較之下，急需一名控球後衛替布克（Devin Booker）分擔組織壓力的鳳凰城太陽，被認為是最有機會的潛在選項。不過目前各隊對付出重要籌碼換取這名不滿現況的後衛仍持保留態度，莫瑞與富保羅若想促成交易，恐怕還得再多費一番心思。