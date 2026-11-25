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昔日高雄正副市長再合體 鳳山鄉親舉牌謝治水

▲立法院長韓國瑜陪同國民黨新北市長候選人李四川於林口車掃。（圖／記者林調遜攝）

20歲首投族冒雨力挺 壽星許願「希望你當選」

端林口交通、長者福利牛肉 李四川喊話：無論天氣都要投票

▲立法院長韓國瑜陪同國民黨新北市長候選人李四川於林口車掃。（圖／記者林調遜攝）

昔日高雄市府正副市長再度合體！選戰進入最後倒數，新北市長候選人李四川24日晚間與立法院長韓國瑜前往林口展開車隊掃街，這也是韓國瑜第二度陪同李四川車掃。從過去在高雄市府並肩打拚，到如今攜手征戰新北，兩人再展老戰友默契。儘管天寒飄雨，仍不減沿途民眾熱情，不僅有20歲首投族冒雨舉牌力挺、壽星許願盼李四川當選，更有高雄鳳山鄉親特別舉牌，感謝兩人過去在高雄推動的治水成果，讓兩人相當驚喜與感動。繼20日新店寒夜車掃後，韓國瑜24日晚間再度陪同李四川站上戰車。昔日分別擔任高雄市長、副市長的兩人，從過去攜手推動「路平、燈亮、水溝通」，到如今在林口雨夜並肩向鄉親懇託，延續過去在高雄共同打拚的情誼，選戰最後階段再度攜手爭取市民支持。值得注意的是，車掃途中更有一位來自高雄鳳山的鄉親，特別舉牌感謝李四川、韓國瑜過去在高雄市推動治水，改善當地35年來逢雨必淹的情況，讓兩人相當驚喜與感動，也讓昔日高雄市府正副首長的施政成果，成為這場新北選戰中的暖心插曲。韓國瑜登上戰車後，戴起桃園市長張善政的白色「好善手」手套，與李四川一同沿途向鄉親揮手，兩人更合比愛心，展現老戰友的默契。隨著雨勢持續，李四川索性摘下眼鏡，露出微微下彎的雙眼，與頭頂「奶昔大哥」帽上的神情十分相似，成為雨夜車掃中逗趣的一幕。車隊行經林口街巷，儘管寒風細雨不斷，沿路民眾仍熱情揮手加油。其中，一名20歲年輕首投族特別站上街頭，高舉應援牌為李四川加油，在即將首次投下選票之際，以實際行動表達支持；另有民眾舉起「今天我生日，希望你當選」手板，以生日願望獻上祝福，還有鄉親直接將「川伯當選」手舉牌交到戰車上，盼將祝福一路傳遞下去。車掃前，李四川先前往林口贊天宮，在主委王家伸陪同下參拜。出發前的競選總部也聚集許多支持者，拿著「奶昔大哥」手板、海報熱情應援，並接連遞上奶昔包請李四川簽名，展現對李四川的支持。沿途也有許多高樓住戶特地走到陽台打招呼，天橋上同樣有民眾為車隊加油。行經薑母鴨店時，用餐顧客更放下碗筷，跑出店外熱情應援；還有民眾直接在水果攤買了一大袋水果送上，以實際行動表達心意。不少鄉親也把握機會合照，從街道路口到店門前，處處可見民眾揮手相挺，讓寒冷的林口雨夜增添暖意。在林口建設方面，李四川先前已表示，未來將持續推動「新桃林線」，串聯林口與桃園，並透過跨縣市、跨單位協調，改善林口聯外交通瓶頸；長者照顧方面，則將推動敬老卡300點悠遊卡化，擴大日常消費及就診使用範圍，讓福利政策更貼近民眾生活。李四川表示，感謝韓國瑜再次陪同，更感謝每一位在寒冷雨夜中站出來的林口鄉親。有人放下手邊的事、有人暫時離開熱騰騰的餐桌，只為走到街頭揮揮手、說聲加油，這些心意都會放在心上。每一份溫暖都是繼續向前的力量，也是未來必須用認真做事回應的期待。李四川也懇請大家幫忙拉票、催票，11月28日無論天氣如何，都一定要出門投票，「票投3，挺四川」，讓他有機會用實際行動回報鄉親。