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▲翁滋蔓近年愛打高爾夫球，據說就是因此認識萬海富少的。（圖／翻攝自翁滋蔓 Smire Tzymann﻿臉書）

▲翁滋蔓今年10月慶祝40歲生日，美照依舊宛如少女。（圖／翻攝自翁滋蔓 Smire Tzymann臉書）

「北一女神」蔡瑞雪昨（24）日宣布婚訊，引起網友討論，過去也是北一女校花，更是「台大五姬」之一的女星翁滋蔓，情史也備受關注。據悉，她與萬海集團富四代闊少交往5年，卻遲遲沒有結婚跡象，外傳是男方長輩對她不滿意，疑似因為兩人曾在捷運站附近被拍到親暱互動的照片，讓長輩對她印象不好。翁滋蔓外型甜美又會唱歌、跳舞，從國中開始就一直是人氣王，念北一女時更是知名校花，不少節目都想找她合作，甚至捧她出道。但翁滋蔓當時為了專注課業，遲遲未進入演藝圈，直到大學畢業後才正式拍廣告出道，還加入節目《我愛黑澀會》，獲得「宅男女神」、「甜美教主」等封號，人氣頗高。但如此受歡迎的翁滋蔓今年已40歲，卻依舊未婚，傳出與男友家長不滿她有關。翁滋蔓2020年被拍到與萬海集團第四代小開甜蜜約會，兩人不僅在捷運站附近打情罵俏，男生蹲下幫她綁鞋帶時，更兩度情不自禁地親吻她大腿，還在公開場合摸翁滋蔓屁股，疑似因為被拍到這些照片，讓男方長輩對翁滋蔓觀感不佳，這才遲遲未同意婚事。而這名含著金湯匙出生的小開，據說是萬海集團創辦人陳勇的孫女陳慧穎與外籍前夫生下的兒子，名字未被公開，身分算是神祕，但從照片上來看，他確實有混血兒的五官，身形也頗為高大，不過穿著打扮很隨意，代步車也並非跑車，整個人看起來非常接地氣。對於翁滋蔓與男方家人不合一事，經紀人曾出面回應，一切都是杜撰的謠言，更說翁滋蔓很有長輩緣，通常都是男生的長輩很喜歡她，想讓她當媳婦，但翁滋蔓想專注在事業上，才一直沒打算結婚。而翁滋蔓今年10月過40歲生日時，也曾回應關於未婚的話題，她當時笑說：「結婚還要等很久，結婚會邀請大家。」否認有婚姻計畫。