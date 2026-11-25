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隨著AI概念股帶動的漲勢逐漸消退，市場質疑美元升勢過快，美元指數回落至104之下，加上美國又將公布新一輪關稅政策，台股今（25）日早盤再失守4萬點大關，一度崩跌2000點，新台幣兌美元也續貶快1角，也貶破33元整數關卡，下探33.02元。就國際匯市來看，美元指數從104.53大幅回落至103.84，目前在103.89附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元在159.169至159.345盤整，韓元兌美元則從1339.91貶至1348.68，目前在1344.98附近，離岸人民幣兌美元則從6.6664升至6.6604，目前在6.6622盤整。至於新台幣兌美元今日早盤則續貶，在台股昨日即便飆漲3310點，外資持續賣超台股，加上美國將公布新一輪關稅政策，台股今日早盤再失守4萬點，一度崩跌2000點，新台幣兌美元以32.96元、貶值2.1分開出後，也隨即貶破33元整數關卡，下探33.02元，貶值8.1分，目前在33.01元盤整。