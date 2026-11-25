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▲沈伯洋上午赴內湖南港車掃，民眾前來支持（圖／記者嚴俊強攝，2026.11.25）

民進黨台北市長候選人沈伯洋昨透過社群表示，「我還不是台北市政府的人，但11月28日之後，我會是台北市政府的人，我會是台北市長」，引起外界討論。對此，沈伯洋今（25）日上午受訪時表示，想讓大家看到他勝選的決心以及朝著勝選道路邁進。選戰倒數，沈伯洋上午赴內湖南港車掃，並於會前接受媒體訪問。對於「我會是台北市長」說法，沈伯洋回應，首先，他們想要讓大家看到「我們勝選的決心」，再來，「我們就是朝著向勝選的道路邁進」，而差的是，大家最後一哩路的參與；他呼籲，請大家不只是要參與歷史、見證歷史，大家也要一起來創造歷史。對於昨天在車掃時遇到老婆以及前經濟部部長王美花一事，沈伯洋說，車掃習慣看每一個人的臉，有時候車速真的太快，會沒有辦法看清楚，但他會盡力盯著看每一個人的臉，他老婆是直接看到的，美花部長也是，其實昨天還有遇到兩個高中同學、瑜伽老師，及忠順廟的主委；他希望，今天車掃車速不要太快，因為太快，有時候會看不清楚。