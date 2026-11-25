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▲《魔鬼的計謀3》冠軍是玄京烈。（圖／翻攝自IG@ netflixkr）

▲《魔鬼的計謀3》鄭元泳玩背叛，尊朴（右）是監獄之王。（圖／翻攝自IG@ netflixkr）

韓國益智類實境節目《魔鬼的計謀3》冠軍最終由軟體工程師玄京烈拿下，開播以來呼聲最高的張東民位居第二，大爆冷門的結局讓許多觀眾看傻眼，尤其第一季冠軍河錫辰早早出局，第二季冠軍泫揆則因恐慌症發作退賽，不少人退追。不過後來看似實力偏弱的主持人JAE JAE竟在流配地過關斬將，還破解了連河錫辰都無法破解的遊戲，替節目後期帶來亮點。《魔鬼的計謀3》冠軍最終由軟體工程師玄京烈拿下，讓堪稱「生存遊戲之神」的張東民敗下陣，玄京烈在節目中宛如孤獨的一匹狼，有自己玩遊戲的方式，實力堅強卻很容易焦慮，在主賽「寶石黑市」中因隊友失誤，把手板摔在地上大發脾氣，事後玄京烈坦言，那是他人生中最生氣的一次了。節目開播以來，張東民和數學老師吳炫旻組成的「張吳戰隊」無堅不摧，就連前兩季的冠軍河錫辰、鄭泫揆都多次進監獄，原本觀眾期待能看這兩位前任冠軍廝殺，沒想到河錫辰早早就在牢獄賽中出局，到了流配地後也無法突破遊戲考驗，在第9集就被淘汰。鄭泫揆則是在牢獄賽中恐慌症發作，第8集退賽。兩位前任冠軍離開後，許多觀眾失望不已退追，但就在這時，主持人JAE JAE在流配地P.K掉許多人，還通過「神的考驗」，破解了連河錫辰都無法破解的魔方陣，回到主賽場後雖又進了監獄，但在牢獄賽中P.K掉遊戲王XITSUH，不少人驚呼她的實力。除此之外，從第一集就在監獄的歌手尊朴實力也不容小覷，他自嘲主賽每場都輸，但牢獄賽從來沒輸過，堪稱監獄之王。《魔鬼的計謀3》和前兩季不同的是，被淘汰的選手可以選擇直接淘汰或是進入「流配地」，在流配地不僅要先合力解開地上的密語，破解「神的考驗」，為了控制流配地的人數，每天還有流配賽，在流配賽中的輸家就會直接淘汰，留下來的人有機會透過「神的考驗」重回主賽。