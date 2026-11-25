LOL《英雄聯盟》LCK轉會期持續引爆話題，T1戰隊今（25）日晚間將舉辦「2027 T1 Announcement」新賽季發布會，最大焦點莫過於前冠軍上路選手Zeus（崔祐齊）是否正式回歸？直播宣傳海報上，背景刻意加入眾神之王「宙斯」閃電元素，加上外媒接連爆料Zeus有望重返老東家，也讓這場發布會備受期待。
T1發布會今晚登場！閃電海報藏玄機
T1發布會將於韓國時間11月25日晚間7時、台灣時間晚間6時，在首爾江南的T1 BASE CAMP舉行，活動包含新任總教練介紹、特別活動及記者會，主要透過SOOP平台T1esports頻道直播，記者會環節則不會公開轉播，雖然官方尚未透露特別活動的具體內容，但宣傳海報出現閃電彩蛋、2024年T1奪冠的倫敦O2體育館，預期T1將準備以大型活動迎接Zeus回歸。
Zeus傳簽3年約回歸T1 Faker、Keria合約同步曝光
Zeus回歸傳聞之所以受到關注，主要是他曾與Faker、Oner、Gumayusi、Keria組成經典陣容「ZOFGK」，並在2023、2024年連續拿下世界大賽冠軍，其中Zeus更獲選2023年世界大賽決賽FMVP。不過2024年奪冠後，Zeus離開T1轉戰HLE，如今雙方合約結束，各大電競媒體也爆料，Zeus已與T1達成3年合約協議，但截至發布會前，T1仍未正式官宣。
至於T1新賽季的陣容布局，除了傳出即將回歸的Zeus，隊內其他4名選手也都已經握有長期合約，其中打野Oner、下路Peyz的合約將持續至2028年11月，隊魂Faker與輔助Keria則分別續約至2029年11月。
若Zeus此次真的如外媒爆料簽下3年合約，合約期間預計也將涵蓋至2029年，屆時有望與Faker、Keria同步進入合約到期階段，讓T1核心班底至少維持未來3個賽季的穩定性，相較於過去每年都可能面臨陣容變動，T1有意提前布局長期競爭力，也讓粉絲期待經典冠軍組合能否再次成形。
🟡2027 T1 Announcement 新賽季發布會
📌時間：11月25日晚上6時
📌地點：首爾江南 T1 BASE CAMP
📌直播連結：SOOP
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T1發布會將於韓國時間11月25日晚間7時、台灣時間晚間6時，在首爾江南的T1 BASE CAMP舉行，活動包含新任總教練介紹、特別活動及記者會，主要透過SOOP平台T1esports頻道直播，記者會環節則不會公開轉播，雖然官方尚未透露特別活動的具體內容，但宣傳海報出現閃電彩蛋、2024年T1奪冠的倫敦O2體育館，預期T1將準備以大型活動迎接Zeus回歸。
Zeus回歸傳聞之所以受到關注，主要是他曾與Faker、Oner、Gumayusi、Keria組成經典陣容「ZOFGK」，並在2023、2024年連續拿下世界大賽冠軍，其中Zeus更獲選2023年世界大賽決賽FMVP。不過2024年奪冠後，Zeus離開T1轉戰HLE，如今雙方合約結束，各大電競媒體也爆料，Zeus已與T1達成3年合約協議，但截至發布會前，T1仍未正式官宣。
至於T1新賽季的陣容布局，除了傳出即將回歸的Zeus，隊內其他4名選手也都已經握有長期合約，其中打野Oner、下路Peyz的合約將持續至2028年11月，隊魂Faker與輔助Keria則分別續約至2029年11月。
🟡2027 T1 Announcement 新賽季發布會
📌時間：11月25日晚上6時
📌地點：首爾江南 T1 BASE CAMP
📌直播連結：SOOP