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▲首次舉辦個人演唱會的阿信，被發現這次開唱竟沒有任何贊助商，自掏腰包寵粉讓五迷感動不已。（圖／相信音樂臉書）

天團五月天主唱阿信將於生日當天（12月6日）在台北小巨蛋舉辦個人演唱會《ΛSHIN Λ:LIVΞ阿信．創作現場｜不見不散》，消息一出讓粉絲們又驚又喜。不過，僅唱1場也讓許多五迷擔心搶不到票。值得一提的是，阿信這次開唱並沒有贊助商，在五月天休團期間自己砸大錢辦演唱會，讓粉絲直呼：「自己就是自己的贊助商」、「就是因為想念我們不惜一切」、「極致寵粉～當天氛圍一定很棒」、「主唱大人真的好寵粉！」阿信出道至今，已創作超過246首金曲，包括五月天的〈憨人〉、〈倔強〉、〈頑固〉、蔡依林的〈玫瑰少年〉、劉若英的〈候鳥〉、林俊傑的〈黑暗騎士〉等等。首次舉辦個人演唱會的他，被發現這次開唱竟沒有任何贊助商，公司自掏腰包辦讓粉絲們感動直呼：「極致寵粉」、「就是因為想念我們不惜一切」、「太狠了！是自己公司辦，沒有冠名」、「他自己贊助自己」、「不用贊助，我很怕根本買不到票，阿信個人的演唱會也許這輩子就這場了。」五月天結束大巨蛋演唱會後宣布休團，不過熱愛舞台的阿信仍行程滿滿，這半年不僅參與F✦FOREVER活動、籌備5525演唱會大電影、為電視劇《兩京十五日》量身打造主題曲〈棠棣賦〉，還與汪蘇瀧、王嘉爾等大咖合作，如今再度宣布於生日當天舉辦個人演唱會。從演唱會消息公布到演出僅短短2週，且本週末阿信將與團體F✦FOREVER一起登上大巨蛋開唱，對此網友們紛紛驚訝表示：「好厲害！整個趕進度11/23 公告、11/25 開賣、12/06 演唱」、「阿信你真的都不休息的嗎，太累了吧」、「 爬也從下水道爬進去」、「哇！主唱大人的專場」、「信哥生日party ？」、「只有一場根本不夠」、「唱完F3接著下一個假日繼續唱…」