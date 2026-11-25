我是廣告 請繼續往下閱讀

志工失言引爆爭議 李四川公開向市民致歉

掃街喊「不要選月經的女人」 網友不滿

國民黨新北市長候選人李四川的妻子蔡碧雲24日傍晚在國民黨新北市議員林國春陪同下，前往板橋國慶黃昏市場拜票，不料一名身穿「林國春服務團隊」背心的女性志工，竟高喊「不要選月經的女人」，引發外界批評，林國春事後發文說明，卻再度掀起爭議。對此，李四川今（25）日受訪時公開致歉，強調對於性別不當言論一定予以譴責，「所有的人都不能有性別歧視的語言」，並表示該名志工已不再參與議員團隊拜票行程。李四川今日上午參與歡子園福德宮團拜，受訪時被問及妻子蔡碧雲昨日掃街拜票期間，林國春團隊志工涉及性別歧視的言論。李四川表示，自己昨晚已了解相關狀況，當時有議員陪同太太前往市場掃街，但議員的志工發表了對性別的不當言論，「我們一定予以譴責，所有的人都不能有性別歧視的語言」。李四川也公開向市民致歉，「在這裡，我還是要對於所有的市民，我也要表達歉意。」他並指出，該名議員已經對外說明，不會再讓這名志工參與議員團隊的拜票行程。回顧事件始末，蔡碧雲24日傍晚前往板橋國慶黃昏市場拜票，根據網友在社群平台發布的影片，一名身穿「林國春服務團隊」背心的女性人員，在掃街過程中高喊「選會做事的人，不是作秀的人，不要選月經的女人，每天有情緒，只會蓋公文章，不會出來做事」。這番言論引發網友不滿，質疑「2026年了居然還有人拿月經貶低女性？」林國春則在社群平台發文說明，昨晚陪同蔡碧雲掃街時，接獲助理告知，有志工大姐沿途對民眾發表一些「令人不太舒適」的言論，自己當場已制止她繼續發言，也完全理解相關言論會讓部分民眾感到不舒服，並澄清該名女性是自願協助的無給職志工，而非服務處助理。林國春也表示，「一個人選擇用強烈的政治情緒，意圖影響周遭的人，在民主社會中，不該是一種錯」。不過，他強調，自己並不認同志工涉及月經及情緒的評論，既然是自己的志工，就會負起責任與她溝通，告訴她正確的價值觀。