我是廣告 請繼續往下閱讀

大雪12／7到！柯柏成曝3招開運守財納福

▲大雪節氣可以煮紅豆湯或桂圓紅棗茶，在家中西南方飲用，祈求健康與財運。（圖／NOWNEWS資料照）

生肖牛、龍、猴大雪後運勢轉旺

▲生肖牛、龍、猴被點名，大雪後有望迎來貴人及發展機會。（示意圖／取自pixabay）

12月7日上午10時52分迎來大雪，命理師柯柏成表示，進入庚子月後容易出現計畫變動及意見分歧，年底應以守成為主。想在大雪節氣開運可做3件事，首先準備6枚硬幣放入紅包袋，12月16日天赦日再搭配168枚煮錢水硬幣；住宅正北方避免敲打、鑽牆及施工；煮紅豆湯或桂圓紅棗茶，在家中西南方飲用，祈求健康與財運。另外，大雪後生肖牛、龍、猴運勢即將轉旺。柯柏成表示，冬季五行屬水，洛書中的「一、六」也代表水數。大雪當天可準備6枚乾淨硬幣，放進紅包袋後，收在家中存放財物的位置，等到12月16日天赦日，再與煮錢水使用的168枚硬幣一同運用，象徵冬季聚財、順應時節。2027丁未年的五鬼煞方位在正北方，大雪後進入子月，加上中秋過後逐漸與來年接運，柯柏成建議，近期住宅北方盡量不要敲打、鑽牆或進行大規模工程。維持空間乾淨、乾燥即可，不必特別擺放流水裝置或大型魚缸催財。柯柏成引用《禮記‧月令》仲冬記載「土事毋作，慎毋發蓋」，提醒冬季養生重點在於閉藏。大雪當天可以準備熱紅豆湯或桂圓紅棗茶，若環境許可，可選擇在家中西南方飲用，象徵守護健康、財富與家庭和諧，也提醒民眾適時放慢腳步、沉澱蓄積。柯柏成指出，大雪過後有3個生肖較有機會獲得助力，年底可把握合作、人脈及突破困境的機會：因逢「子丑六合」，容易出現暗中幫忙的貴人，對方甚至未必察覺自己提供了協助。建議多廣結善緣，透過團隊合作處理年底尚未完成的工作。屬於「申子辰三合」之一，適合拓展人際關係、規劃事業方向及整合手邊資源。同樣逢「申子辰三合」，有利發揮思考與應變能力，處理眼前難題，並尋找新的發展方向。