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美國職籃（NBA）2026-27賽季開打約一個月，洛杉磯湖人與費城76人雙雙打出亮眼戰績，分別在西區與東區衝上龍頭。然而《ESPN》知名記者麥克馬洪（Tim MacMahon）近日登上節目《Get Up》卻接連拋出不同觀點，直言這兩支豪門球隊的開季佳績恐怕存在「賽程偏輕鬆」的灌水成分，現在就斷言爭冠或東區前4還言之過早。由唐西奇（Luka Doncic）領軍的洛杉磯湖人開季氣勢如虹，繳出15勝3敗的傲人戰績，近10戰更狂拿9勝，在西區緊追聖安東尼奧馬刺。不過麥克馬洪認為，把湖人立刻捧為「總冠軍爭奪者」完全言之過早。他指出，根據對手勝率計算，湖人開季至今的賽程強度是聯盟倒數第二，數據平台《Dunks and Threes》也顯示湖人季中賽程難度排在聯盟倒數5名，「我不是說他們不可能爭冠，而是以他們目前對上的賽程難度來說，這波開局還不足以證明這點。」麥克馬洪表示，湖人接下來將展開作客馬刺、灰熊與火箭的硬仗之旅，包含週六對決馬刺的西區龍頭卡位戰，「這幾場打完我們才會更了解湖人的真實實力，如果他們能全身而退，或許才值得重新評估。」另一支開季風光的是費城76人。陣中集結恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）、艾吉庫姆（VJ Edgecombe）、布朗（Jaylen Brown）以及休賽季重磅加盟的「詹皇」詹姆斯（LeBron James）等星光熠熠的先發陣容，76人目前以14勝4敗的戰績登上東區龍頭。但麥克馬洪卻毫不留情地潑冷水，認為76人的開季表現只是「虛胖」，甚至大膽斷言76人季後賽恐怕連東區前四都保不住，「別忘了，他們輸給拓荒者的比賽，才是本季第一場對上西區球隊的賽事。」麥克馬洪從淨勝分與賽程強度切入分析，認為76人的實際戰力並不如戰績表上那般光鮮，最終可能會有4支東區球隊在戰績榜上超車。此外，即便前鋒沃克（Jabari Walker）偶有亮眼表現、巴洛（Dominik Barlow）也傷癒歸隊，麥克馬洪也點出76人在替補中鋒位置上仍有升級空間。擁有5名頂級球星坐鎮的76人，究竟是否真如名記所言戰績灌水，隨著賽季深入與跨區交手增多，答案很快就會揭曉。