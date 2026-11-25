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國民黨新北市長候選人李四川的妻子蔡碧雲昨晚在國民黨新北市議員林國春陪同下，前往板橋國慶黃昏市場拜票，一名身穿「林國春服務團隊」背心的女性志工，竟高喊「不要選月經的女人」，引發外界批評。對此，民進黨新北市長候選人蘇巧慧今（25）日受訪時譴責，國民黨團竟然還有歧視性別的言論、不符合時代，也是不良的教育示範；民進黨台北市長候選人沈伯洋也說，這是歧視言論，會帶給民眾不良示範。對於藍營志工說法引起網友撻伐，蘇巧慧上午在歡子園福德宮受訪時回應，台灣都已經有過女總統，國民黨的現任主席也是女性，但國民黨的團隊竟然現在還有歧視性別的言論，實在是不符合時代，也是不良的教育示範。蘇巧慧提到，生理期是女性非常自然的現象，「我們也非常感謝所有的女性在職場、在生活、在社會的各種貢獻」，未來他會在不管是創業、托育或者是各種方面，讓不分性別的市民朋友們都能夠有選擇自己的未來、成為自己最想要成為的模樣的自由與機會，這才是他想要打造的新北。此外，沈伯洋上午赴內湖南港車掃受訪時表示，這說法當然要特別小心，這當然是歧視，且在選舉的過程當中，會給民眾帶來非常不良示範，他覺得這個真的要多注意。