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▲台北晶華酒店今年攜手路易威登，打造全台最大室內聖誕樹，樹上還有小列車行駛。（圖／記者葉盛耀攝）

▲台北漢來大飯店於戶外打造高達7米的Cath Kidston聯名聖誕樹，以英倫美學與童趣浪漫風格打造唯美聖誕打卡場景。（圖／台北漢來大飯店提供）

▲台北君悅酒店宣布將於11月26日晚間舉辦「星願點亮．聖誕之夜」。（圖／台北君悅酒店提供）

迎接聖誕節到來，全台各地都有聖誕樹裝置，其中飯店的聖誕樹今年都紛紛更進階。像是台北晶華酒店今年攜手路易威登，打造全台最大室內聖誕樹，樹上還有LV小列車定點行駛。台北漢來大飯店今年聖誕樹，則是攜手英國生活風格品牌 Cath Kidston。另外，台北遠東香格里拉、台北君悅酒店則將於今（25）日、明（26）日舉行點燈儀式。台北晶華酒店昨（24）日聖誕樹點燈，今年度攜手路易威登（Louis Vuitton，LV），地點就位於一樓中庭，點亮了全台室內最高的聖誕樹。晶華酒店今年有別以往的聖誕樹，花了近千萬元完全重新打造，樹燈由下而上依序亮起，層層環繞樹身的小火車也陸續啟動，在台北歐洲學校合唱團〈We Wish You a Merry Christmas〉的祝福歌聲中，揭開晶華聖誕佳節的序幕。今年的聖誕樹設計靈感源自路易威登2026假日系列，由攝影師 Oliver Hadlee Pearch 掌鏡的形象廣告，以「列車啟程前的最後五分鐘」為故事起點，復古售票窗口、細雪中的候車長椅與月台上倒數的告示牌，勾勒出旅人即將啟程、好友久別重逢的場景。路易威登將這段旅程概念延伸至台北晶華酒店中庭這棵三層樓高、全台獨一無二的巨型聖誕樹上，手工打造的小火車、沿著環繞樹身的軌道行駛於掛滿品牌象徵燈飾的聖誕樹藤之中，呼應品牌強調的「旅行藝術」，小火車每逢整點出發，時時與賓客分享啟程的喜悅。台北漢來大飯店今年攜手英國生活風格品牌 Cath Kidston，以「冬日花園」為主題，於飯店入口打造戶外高達7米的聯名聖誕樹。以經典聖誕色彩交織璀璨金色緞帶燈飾，並融入品牌標誌性的手繪印花，重新演繹聖誕胡桃鉗與俏皮可愛的貓咪裝飾，展現品牌獨有的英倫美學與童趣浪漫風格，打造唯美聖誕打卡場景。於活動期間，只要與聖誕樹拍照並打卡分享社群，還可兌換精美限量小禮。台北君悅酒店則宣布，將於11月26日晚間舉辦「星願點亮．聖誕之夜」，攜手多方企業夥伴、非營利組織共同響應，現場將點亮十米高聖誕樹、慈善頌歌及公益行動傳遞幸福心意，並為2027年增添新希望。台北君悅此次力邀四間企業品牌：m2美度、品PIN THÉ SAVOR、大春煉皂、台北101推出限量公益禮袋，以「一日療癒旅程」為概念，串聯晨間保養、午後茶香、夜晚洗沐與驚喜收藏，每袋精選10款品牌好物，愛心價2700元（總價值近6000元），收益扣除成本後將全數捐贈「財團法人罕見疾病基金會」，以實際行動支持罕病家庭。台北遠東香格里拉大飯店今年的聖誕樹，則是預計將於今（25）日當晚點燈除了精彩的音樂演出，還規劃有充滿節慶氣息的聖誕市集。