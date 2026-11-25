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川普不排除特赦黃仁勳！認為無須行使緘默權

黃仁勳坦承更多婚外情！川普：我更關心晶片，而不是性

美國政府也要入股輝達？川普鬆口：現在可能還不算太晚

川普關注輝達股價！受訪期間親自查看最新行情

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳因婚外情醜聞請辭執行長後，在美國總統川普力挺下戲劇性回鍋，不過下週仍將赴美國國會接受議員質詢。川普近日接受美媒專訪時透露，若有必要，不排除動用總統權力特赦黃仁勳，但他認為應該沒有這個必要，並呼籲黃仁勳在國會作證時「說實話」。此外，川普也首度透露，曾考慮讓美國政府取得輝達股份，直言「現在可能還不算太晚」。根據《紐約郵報》（New York Post）獨家報導，黃仁勳預計於下週二（12月1日）接受美國眾議院外交委員會問詢，並於下週四（12月3日）出席參議院銀行委員會聽證會，屆時恐面臨國會議員的嚴厲質詢。美國國會民主、共和兩黨議員均對輝達董事會讓黃仁勳回鍋的決定提出批評，認為在尚未釐清黃仁勳是否構成國家安全威脅，以及是否違反美國對中國的晶片出口管制規定之前，不應貿然讓他回任執行長。共和黨籍路易斯安那州聯邦參議員甘迺迪（John Kennedy）更預測，鑑於黃仁勳可能面臨刑事起訴，他恐援引美國憲法第五修正案賦予的權利，拒絕回答可能導致自己入罪的問題。不過，川普對此不以為然，認為黃仁勳沒有必要援引第五修正案，只需要在國會作證時「說實話」。當被問及是否願意針對黃仁勳可能涉及的犯罪行為給予特赦時，川普回應，「我想這始終是一個選項，但我認為沒有必要。」黃仁勳先前因與疑似中國間諜的黃樂（Alice Huang），以及至少2名輝達員工發生婚外情而陷入風波，據報導，他在回任執行長之前，也向輝達董事會坦承涉及其他婚外情。川普在專訪中表示，自己並未深入了解黃仁勳其他婚外情的具體細節，但據他所知，黃仁勳並未與其他和北京存在可疑關聯的女性發生關係。川普也坦言，自己並不清楚黃仁勳在回鍋前究竟坦承了多少段婚外情，更開玩笑地說，「我真的沒有深入了解這些事，比起性的事情，我更關心晶片生意。」川普強調，輝達的成功對於美國維持人工智慧（AI）領域的領先優勢至關重要，並透露自己也曾考慮讓美國政府取得輝達股份，就如同美國政府去年取得英特爾（Intel）約10%的股權。川普說道：「我有想過這件事，我當時想，『你知道嗎？或許我應該這麼做。』但我目前還沒有提出來，現在可能還不算太晚。」至於為何積極介入、促成黃仁勳回任輝達執行長，川普表示，他曾向輝達董事會提供保證，表示黃仁勳在行政部門方面不會面臨問題，因為若輝達選錯接班人，「在許多方面，對我們國家而言都將是一件非常糟糕的事」。在川普向輝達董事會施壓、促成黃仁勳回鍋後，輝達股價23日狂飆逾30%，川普也對市場反應感到相當滿意。據報導，川普在白宮橢圓形辦公室接受專訪期間，還特地在總統辦公桌前查看輝達最新股價，並注意到輝達股價24日下午有所回升，收斂當天稍早的部分跌幅。川普一邊查看股價數據，一邊評論道，「這還不錯，跌了幾個百分點，尾盤真的回升了不少。」