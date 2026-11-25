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國民黨新北市長候選人李四川妻子蔡碧雲昨到板橋國慶黃昏市場掃街，沒想到同黨市議員林國春的志工脫口：「不要選月經的女人，每天有情緒」，引發批評。李四川今（25）日緊急道歉，並表示要譴責對性別的不當言論。台北市長蔣萬安被問到此事，也說「我的立場跟他（李四川）一致」。李四川說，昨晚了解狀況，是議員陪同他太太掃市場，志工發表對性別的不當言論，一定譴責，所有人都不能有性別歧視的語言，在這裡要對所有市民道歉，議員也對外說明，不會讓該名志工再參與議員團隊去做拜票。林國春昨也發文，稱志工大姐對民眾有一些「令人不太舒適」的言論，他當場制止她繼續這樣說了，因為他完全理解這些言論會讓一些朋友們感到不舒服，但她是個很熱心的人，在選舉期間對團隊夥伴噓寒問暖，不時送些點心給大家分享，也很積極主動參與所有行程，可以說她政治狂熱，一個人選擇用強烈的政治情緒，意圖影響周遭的人，措辭涉及歧視和性別時，就是不應該。林國春說，相關言論，並非他本人或競選團隊所授意，也不代表他的政治立場及團隊的價值觀，會先請她在選舉期間先回去好好休息，也會告訴她這些用詞和態度是不對的。盼望大家冷靜，選舉畢竟是一時的狂歡，選舉後才是務實工作的開始。