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▲台鐵列車調整。(圖/台鐵公司提供）

▲台鐵列車調整。(圖/台鐵公司提供）

▲台鐵公司內灣六家線新時刻表。(圖/台鐵公司提供）

台鐵六家站跟高鐵新竹站共構，六家線則串連台鐵新竹站與高鐵新竹站。台鐵公司為提升北部、中部地區及六家線的短途旅運服務、優化轉乘高鐵，從12月29日（二）微調列車時刻共81列次，有23列次變動逾5分鐘，可在官網、APP查詢時刻表。本次調整重點如下：一、六家線轉乘再優化：為考量旅客往返高鐵新竹站的轉乘需求、步行與候車時間，針對上、下午尖峰時間重新調整營運模式，提升與高鐵班次之配合度，共調整28列次（含內灣線2列次）。二、提升樹林、台北、七堵通勤尖峰運能：週一至週五上午通勤尖峰時段增開樹林07:25開往七堵1002次區間快車1列次。三、中部都會區增班：為縮短班距減少等候時間，每日增開彰化=三義間區間快車2列次，調整後山線區間車運能提升2.2%。四、為擴大服務範圍並考量整體行車順暢，部分列車增加停靠站及區間(快)車延長行駛，提升服務效能。