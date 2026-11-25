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蘋果12月1日舉辦特別活動 高層親自出席

▲最後一次推出紅色iPhone是在2022年，當時推出包含iPhone 14、iPhone 14 Plus及第三代iPhone SE。(圖／官方提供)

4款紅色新品曝光！AirPods Max 2並非全紅設計

紅色iPhone消失4年！最後一代停在iPhone 14

蘋果紅色系列有特殊意義 首款產品20年前就推出





蘋果經典紅色系列(PRODUCT)RED有望回歸，官方宣布，將於12月1日「世界愛滋病日」在紐約Apple SoHo直營店舉辦特別活動，慶祝公益組織(RED)成立20週年，外媒也爆料，蘋果最快將於12月1日前後推出4款(PRODUCT)RED，包括智慧音箱HomePod mini 2、耳罩式耳機AirPods Max 2及2款周邊配件，但果粉敲碗已久的紅色iPhone，可能不會出現在這波的新品名單中。根據蘋果官網公告，將於美國當地時間12月1日在紐約Apple SoHo直營店舉辦特別活動，活動將由蘋果資深總監Alisha Johnson Wilder主持，邀請(RED)執行董事Kate Charles、超級名模兼(RED)顧問委員會成員Iman，以及蘋果全球行銷資深副總裁Greg Joswiak共同出席，回顧公益組織成立20年來的里程碑，並分享愛滋病防治成果。由於活動時間恰巧與外媒爆料的新品推出時間相近，讓外界更加期待經典紅色系列回歸。根據《彭博社》知名科技記者Mark Gurman爆料，蘋果計畫在12月1日前後推出紅色特別版HomePod mini 2及AirPods Max 2，後續還有2款周邊配件將同步登場。傳聞四款(PRODUCT)RED新品1.HomePod mini 2：換上經典紅色網布外觀。2.AirPods Max 2：有別於過往(PRODUCT)RED系列大面積採用紅色的設計，這次僅透過紅色數位旋鈕點綴，維持銀色機身，搭配白色耳罩及頭帶，僅數位旋鈕為紅色。3.Apple Watch運動型錶帶：推出紅色特別版。4.AirPods Pro手腕掛繩：新增紅色款式。蘋果過去曾在iPod、iPhone、Apple Watch及多款周邊配件推出紅色公益版本，不過近年逐步縮減相關產品陣容，最後一次推出紅色iPhone得追溯至2022年，當時包含iPhone 14、iPhone 14 Plus及第三代iPhone SE。隨著上述機型於2025年2月正式退場，蘋果官網已無(PRODUCT)RED系列裝置可購買，今年3月就連最後一款紅色iPhone 14矽膠保護殼也停止販售。如今經典紅色系列有望重新回歸。蘋果自2006年起與公益組織(RED)展開合作，首款紅色公益產品為特別版iPod nano，透過販售相關產品，將部分收益捐贈給全球基金（The Global Fund），協助愛滋病等疾病的防治工作。即使近年未推出紅色新品，蘋果仍持續透過年度Apple Pay公益捐款活動提供支持，去年就募得300萬美元。