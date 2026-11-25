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星宇航空再度成為亞洲天后JOLIN蔡依林「PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027」指定夥伴。為應援星宇航空布拉格航線大使，本次祭出COSMILE會員專屬「星宇航空指定席」購票序號活動，購買機票即保證入場，近距離見證天后舞台魅力。COSMILE會員即日起至2026/12/16使用優惠代碼「ILOVEJOLIN」，在星宇航空官方網站或APP購買自台灣出發前往洛杉磯、安大略、舊金山、西雅圖、鳳凰城、布拉格、澳洲及紐西蘭航線的商務艙機票，並且航班出發日為2027/02/15（含）之後，即可獲得JOLIN 蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會 TAIPEI 2027購票序號1組（可購買演唱會TWD5,990或TWD6,990票價區門票2張），更可享有1%機票折扣，限量600組。蔡依林 PLEASURE 世界巡迴演唱會主題為「探索人性慾望與自我覺醒的魔幻旅程」，透過七宗罪與慾望等元素，打造充滿奇幻色彩的舞台世界。蔡依林化身「愉悅之母」，結合音樂、舞蹈與視覺藝術，帶來高規格的沉浸式演出。此次再度攜手星宇航空，不僅展現雙方對極致舞台美學與感官體驗的共同追求，更將演出中的震撼魅力延伸至萬呎高空的飛行旅程。