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▲曾鈴媛打1999通報家暴，一年後幼兒園竟告知加害者。（圖／翻攝自IG@qlw72）

主播曾鈴媛日前公開驗傷單，控訴遭前夫家暴，昨（24）日她在政論節目《94要客訴》中分享在遭到前夫家暴那段時間，她曾打1999求助，沒想到一年過後，幼兒園竟通知加害者，「你知道被通報嗎？」讓她氣到發抖，不過有人誤以為她是表達對1999的不滿，曾鈴媛在IG說明，是針對「幼兒園告知加害者」這件事感到震驚。曾鈴媛在節目上分享，過去因遭到家暴，她打給1999求助，而整個通報過程是沒有經過警察，她直呼：「我不知道，我第一次遇到這樣的事，整個流程必須要通報到社會局，社會局再通報到學校，一年後幼兒園園長，竟告訴當事人，你有被家人通報，有這樣狀況，我當下非常害怕。」曾鈴媛忍不住情緒哽咽痛哭，「我不曉得會不會...又遭受什麼。」一度講不下去，然而後來得到教育局回應是，他們承認疏失，不應該是園長告訴當事人，應該了解全盤狀況，曾鈴媛總結，對於「通報網路」的流程，其實對當事人是非常不友善的。不過有人誤以為她是針對1999表達不滿，曾鈴媛也在IG澄清，因為無法接受園方擅自向加害者透露通報資訊，她才氣憤地撥打1999市民熱線進行投訴，向相關單位表達對「幼兒園通知加害者」一事的強烈不滿，並非打1999通報家暴時遭到洩密。