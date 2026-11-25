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▲五月天（如圖）自2023年12月展開《回到那一天》25週年巡迴演唱會，歷時約2年6個月、共162場，於今年7月台北大巨蛋收官場落幕。（圖／翻攝自五月天 Mayday﻿臉書）

五月天今年7月結束5525+2《回到那一天》25週年巡迴演唱會後，無預警宣布將暫時休團，不僅巡演告一段落，連每年例行的「超犀利趴」也毫無消息，讓五迷相當不捨。過去主唱阿信曾感性表示「為了工作人員，五月天不能停下來」，如今罕見決定暫別舞台，據悉主要是為了專心投入第10張專輯製作，並讓團員們調整步調、回歸生活日常。而阿信先前更在台上幽默向歌迷喊話：「這兩年大家不要再買5525，去買台積電2330，到時候財富自由了，再一起回來看五月天。」五月天自2023年12月展開《回到那一天》25週年巡迴演唱會，歷時約2年半、共計162場，於今年7月在台北大巨蛋收官場正式落幕。主唱阿信在台上多次表示將暫別舞台休息，團員們也將放慢腳步、全心投入第10張專輯創作。面對暫時告別巡演，不僅五迷感到不捨，團員們也百感交集，鼓手冠佑忍住眼淚表示：「後台才在說這個演唱會唱完應該會很開心，可以休息一段時間，但上台又捨不得。」而阿信則幽默緩解離情，要大家這兩年不要再買5525，去買台積電2330，到時候財富自由了，再一起回來看五月天，相約不久的未來見。事實上，阿信曾透露不少人質疑「為什麼五月天一年到頭一直開演唱會」，對此他解釋在這個行業裡面，身邊的工作人員幾乎沒機會升遷，大多是靠著自身的熱情在工作，因此如果藝人不紅了、走下坡，也會影響到他們，所以五月天不能停下來，希望公司能越做越好，並且培養出超越五月天的超級樂團。五月天這幾年忙著巡演，此次休團則是為了創作第十張專輯，距離上一張錄音室專輯《自傳》發行至今已經10週年了，讓許多歌迷不斷敲碗新專輯。而閉關前，阿信也發出長文重申與歌迷「唱到一百歲」的約定，表示：「下一次演唱會，或許不是在體育場，但一定會在我們最珍惜的你心裡。