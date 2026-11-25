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從「乾淨的煤」到「假議題」 蘇家父女兩場選戰的既視感

里長裝路燈不分藍綠 劉和然批中央把「亡國感」帶進地方選舉

蘇巧慧稱經3次檢驗 劉和然反問「哪3次？」

新北4年預算交給誰 劉和然強調市政資源屬於市民

水庫光電成近期選戰攻防，新北市副市長劉和然昨（24）日直指8年前蘇貞昌選新北，市民追問深澳燃煤會不會污染空氣？8年後蘇巧慧選新北，卻把攸關大台北飲用水的翡翠光電稱為「假議題」，「那個既視感又回來了。」劉和然追問，中央若真要在翡翠水庫推光電，蘇巧慧敢不敢替新北說不？他也要求蘇巧慧在投票前交代，曠世智能逾4千萬元公股投資，當初誰決策、相關利害關係人有沒有迴避。劉和然直言，「新北市的資源是新北市民每一個人的，不是蘇家的。」劉和然昨接受謝寒冰主持的《POP撞新聞》專訪時回憶，8年前蘇貞昌參選新北市長時，他擔任新北市環保局長。「當時我們反對的不是蓋電廠。我們跟台電講，你蓋燃氣電廠，我們會同意。」他說，市府曾請專家分析空污擴散，評估影響可能從新北、台北一路到新竹。主持人謝寒冰也提起賴清德當年的說法，「我記得那時候，賴清德還出來說，這是『乾淨的煤』。」劉和然說，當年地方里長追著蘇貞昌問深澳電廠，蘇貞昌一再拍對方的肚子、拍肩膀。這個畫面，讓他想起蘇巧慧在這次市長辯論結辯時面對李四川的樣子。他指出，蘇家父女先後競選新北市長，8年前爭的是空氣，8年後要守的是飲用水。翡翠水庫就在新北，市內有17個行政區直接或間接使用翡翠水庫的水。蘇巧慧一句「假議題」，仍未回答市民最在意的事。劉和然反問，「就我們有行政經驗的人來看，這怎麼會是假議題？」「像我們里長，哪有在分黨派？那里民裡面，藍、綠都有嘛。我不可能裝路燈，只裝給藍的，不裝給綠的。」劉和然說，侯友宜市長與里長座談，也不會看提案的里長或議員是哪個政黨，再決定要不要補助。地方選舉應優先處理市民每天遇到的問題，他批評中央「一直要把全國的議題拿到地方來打，甚至又要把那個『亡國感』帶下來」。劉和然表示，蘇巧慧得到黨中央支持，市民更要問，當中央政策與新北利益發生衝突，她會站在哪一邊？「未來黨要做的事情，你有沒有肩膀、那個能耐，站出來說 No？從現在看下來，我覺得很難。」他以萊豬、普發現金2萬元及《財劃法》為例，質疑蘇巧慧過去的表態與表決紀錄，能否讓市民相信她會為新北向中央據理力爭。劉和然提到，蘇巧慧稱自己是民進黨唯一經過3次檢驗的最佳候選人，他形容當時聽到這個還愣了一下，反問「哪3次？」他說「你被檢視的時候，第一個就是操守嘛。光是曠世智能的公股投資案，蘇巧慧就有問題要回答。「您的家族這麼早就在培養你要當新北市長，為什麼這件事情你會不當一回事？」劉和然說，「尤其我們年輕的朋友，不要說4000多萬，你要國家投資你40萬、400萬，是何等不容易。」年輕人向天使投資人爭取資金，都得經過再三審核。國發基金與台企銀合計投入曠世智能逾4000萬元，市民有權知道這筆錢是怎麼決定投下去的。他以市府簽辦敘獎為例，局長若涉及個人利益，連敘獎公文都要寫明迴避。「我們只是敘個獎都要迴避。」他要求蘇巧慧說明，國發基金與台企銀當初審查並決定投資曠世智能時，誰參與決策、相關利害關係人有沒有迴避？劉和然直言，「你該迴避的是那個時候，不是在這個時候迴避澄清跟說明。」劉和然指出，下一任市長將掌握新北四年的預算，還要推動四環八線、大巨蛋等重大建設。曠世智能的投資決策與利益迴避如果交代不清，市民有理由追問，未來市政資源會優先用在新北市民身上，還是拿來替自己和家族的下一步鋪路？他強調，「新北市的資源是新北市民每一個人的，不是蘇家的。」「正直、善良，是我們台灣民眾最大的一個本錢。」劉和然說，飲用水可能受到影響時，敢不敢替市民站出來？公股資金受到質疑時，願不願意把話說清楚？這些都是選民在投票前可以檢驗的事。他呼籲，「千萬拜託，好人絕對不要沉默。」11月28日，用手上的選票，為新北選出願意承擔、能替市民權益把關的市長。