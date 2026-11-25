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錢都聯名雅方羊肉爐！薑母鴨也有個人火鍋12/1開吃

▲錢都12月1日開賣「雅方羊肉爐」、「雅方薑母鴨」，個人火鍋也能吃補。（圖／翻攝自錢都FB）

錢都「麻奶鍋」隱藏吃法！加39元秒升級 自製奶昔推薦

肉多多299元吃到飽！平日不限時 「泰式冬蔭鍋」開賣

今天低溫天氣全台有雨，正是吃鍋進補時機！錢都日式涮涮鍋宣布，首度聯手42年老牌「雅方」，預告12月1日起全台門市開賣冬季限定「雅方羊肉爐」與「雅方薑母鴨」個人火鍋。而肉多多火鍋則幫大家省荷包，輕量級套餐299元起享70種蔬食自助吧吃到飽，還推出泰式冬蔭鍋、韓式泡菜鍋新湯底加購。《NOWNEWS今日新聞》整理火鍋新品菜單價格、開賣時間一次掌握。每到冬天就想吃羊肉爐或薑母鴨暖胃，現在一個人也能好好補冬，錢都日式涮涮鍋今年特別聯名雅方羊肉爐，開吃飄香超過42年的台灣口味。兩款聯名鍋物將於（數量有限，售完為止）：◾️：完整呈現雅方招牌的濃郁藥膳湯頭，免去在家備料燉煮的麻煩。◾️：薑香四溢的滋補風味湯底，入口瞬間暖到心坎裡。除了重磅聯名鍋物，近期在網路還熱烈討論錢都隱藏吃法。點選「辣蜀人麻辣鍋」，再加價39元就能獲得1罐「鮮乳坊100%生乳保久乳」，官方推薦直接倒入麻辣湯底中，變成溫辣香滑的「濃郁麻奶鍋」，不敢吃太辣的人也會很喜歡。1、倒入麻辣鍋升級香醇「麻奶鍋」。2、加入自助吧的紅茶開喝「紅茶拿鐵」。3、倒入自助吧霜淇淋攪拌變濃郁「古早味奶昔」。「肉多多火鍋」歡慶10週年，幫大家守住物價通膨，即日起至12月31日，推出超值「輕量級套餐」只要299元起，而且不分平假日都有得吃，主餐可選5oz無骨雞腿肉或活力梅花豬二選一，直接爽吃超過70種時蔬、火鍋料、冰品與CAMA咖啡無限暢飲的自助吧吃到飽（湯底與服務費另計；依各店營業時間，西門店假日及國定假日前一天除外）。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，饕客可利用肉多多平日用餐不限時前往，相當於想吃多久就吃多久，CP值有夠高。喜歡嚐鮮的民眾，還能搭配冬天新品「泰式冬蔭鍋」、「韓式泡菜鍋」嚐鮮，新湯底加價75元，其餘湯頭加15元起。