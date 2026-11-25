一年一度的黑色星期五購物熱潮即將登場，PC 玩家也準備好清空願望清單！日本遊戲大廠萬代南夢宮娛樂宣布，Steam 黑五特賣於昨（24）日搶先開跑，指定遊戲最低下殺1折，就連《空戰奇兵8 希孚之翼》、《黎明行者之血》也首度祭出8折優惠。另一方面，Steam 今年黑五將改用全新的個人化優惠推薦機制，緊接著12月還有年度冬季特賣登場。《NOWNEWS今日新聞》整理3大特賣時間、熱門遊戲折扣及今年黑五活動的新變化，讓玩家買遊戲前先做好功課。
萬代南夢宮黑五特賣搶先開跑！指定遊戲最低1折
萬代南夢宮娛樂宣布，Steam 黑色星期五特賣活動自11月24日起至12月8日止，期間購買指定遊戲最低享1折優惠。其中，《空戰奇兵8 希孚之翼》豪華版及《黎明行者之血》標準版迎來上市後首次特價，均祭出8折優惠，兩款作品也都入圍2026年度遊戲大獎（The Game Awards）多項獎項。
🟡 萬代南夢宮Steam黑五部分優惠作品：
📌《空戰奇兵8 希孚之翼》豪華版：8折
📌《黎明行者之血》標準版：8折
📌《隊長小翼2 世界群星》豪華版：7.5折
📌《七龍珠 電光炸裂！ZERO》極限超突破「NEO」版：7折
📌《從前從前有個塊魂》Rolling LIVE Highlights版：7折
更多優惠遊戲及實際售價，可前往萬代南夢宮Steam官方發行商頁面查看。
Steam黑五11月27日登場！今年改採個人化優惠推薦
根據 Steamworks 官方公告，今年 Steam 黑色星期五活動將於台灣時間11月27日凌晨2時至12月1日凌晨2時登場。與傳統大型季節性特賣不同，今年 Steam 不會舉辦獨立的官方黑五特賣，而是透過「折扣與活動」頁面集中展示各家遊戲發行商推出的優惠作品。
今年最大亮點就是全新的個人化推薦機制，Steam 將根據玩家的遊戲偏好推薦不同的特價作品，意味著每位玩家看到的優惠遊戲可能都不一樣。活動期間，Steam 商店首頁也將加強宣傳黑五優惠，遊戲開發商及發行商則可自行決定是否推出折扣。
除此之外，黑五活動期間也將同步開放年度「Steam 大獎」提名，今年適逢Steam大獎舉辦10週年，玩家可以為自己心目中的年度神作投下提名票。
Steam 冬季特賣12月18日開跑！一路優惠到2027年
如果這次黑五沒有遇到心儀的遊戲，也不用急著下手！根據 Steam 冬季特賣官方公告，今年最後一場大型季節性特賣將於台灣時間12月18日凌晨2時登場，持續至2027年1月5日凌晨2時，陪伴玩家度過聖誕節及跨年假期。
🟡 Steam黑五優惠到什麼時候？3大特賣時間整理
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萬代南夢宮娛樂宣布，Steam 黑色星期五特賣活動自11月24日起至12月8日止，期間購買指定遊戲最低享1折優惠。其中，《空戰奇兵8 希孚之翼》豪華版及《黎明行者之血》標準版迎來上市後首次特價，均祭出8折優惠，兩款作品也都入圍2026年度遊戲大獎（The Game Awards）多項獎項。
🟡 萬代南夢宮Steam黑五部分優惠作品：
📌《空戰奇兵8 希孚之翼》豪華版：8折
📌《黎明行者之血》標準版：8折
📌《隊長小翼2 世界群星》豪華版：7.5折
📌《七龍珠 電光炸裂！ZERO》極限超突破「NEO」版：7折
📌《從前從前有個塊魂》Rolling LIVE Highlights版：7折
更多優惠遊戲及實際售價，可前往萬代南夢宮Steam官方發行商頁面查看。
根據 Steamworks 官方公告，今年 Steam 黑色星期五活動將於台灣時間11月27日凌晨2時至12月1日凌晨2時登場。與傳統大型季節性特賣不同，今年 Steam 不會舉辦獨立的官方黑五特賣，而是透過「折扣與活動」頁面集中展示各家遊戲發行商推出的優惠作品。
今年最大亮點就是全新的個人化推薦機制，Steam 將根據玩家的遊戲偏好推薦不同的特價作品，意味著每位玩家看到的優惠遊戲可能都不一樣。活動期間，Steam 商店首頁也將加強宣傳黑五優惠，遊戲開發商及發行商則可自行決定是否推出折扣。
除此之外，黑五活動期間也將同步開放年度「Steam 大獎」提名，今年適逢Steam大獎舉辦10週年，玩家可以為自己心目中的年度神作投下提名票。
如果這次黑五沒有遇到心儀的遊戲，也不用急著下手！根據 Steam 冬季特賣官方公告，今年最後一場大型季節性特賣將於台灣時間12月18日凌晨2時登場，持續至2027年1月5日凌晨2時，陪伴玩家度過聖誕節及跨年假期。
🟡 Steam黑五優惠到什麼時候？3大特賣時間整理
|優惠活動
|活動時間（台灣時間）
|萬代南夢宮黑五特賣
|11月24日至12月8日
|Steam黑五優惠專區
|11月27日凌晨2時至12月1日凌晨2時
|Steam冬季特賣
|12月18日凌晨2時至2027年1月5日凌晨2時