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今晚下班全台降雨機率增 周五起水氣減少轉晴

▲本周有2波東北季風影響台灣，北部、東半部氣溫起伏較大。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

周五全台暖到29度 周六急凍剩15度

中央氣象署預報員葉致均表示，今（25）日下半天華南水氣東移，全台降雨機率再度提高，大台北、宜蘭及中南部山區有局部短暫雨，入夜外出記得帶傘。明（26）日東北季風減弱，周五（11月27日）各地回暖放晴，高溫上看29度；不過周六投票日（11月28日）又有新一波東北季風增強，入夜後中部以北、宜花低溫恐下探15度，日夜溫差明顯。葉致均指出，今天上午各地降雨稍微趨緩，不過下半天有新一波華南水氣東移，大台北、宜蘭、中南部山區都會再出現局部短暫雨，其他地區雲量增多，也可能有零星降雨出現，入夜後外出建議要攜帶雨具備用。葉致均提及，明天東北季風明顯減弱，明天下半天水氣逐漸減少，周五各地多雲到晴為主，僅北部、東半部部分地區有局部零星降雨，周六投票日、周日，水氣進一步減少，各地天氣穩定，只有迎風面東半部地區可能有零星降雨。氣溫方面，葉致均說明，東北季風影響，今天北部、宜蘭整天溫度只有18至20度；其他地區雲量偏多，白天高溫22至25度，體感舒適偏涼，明天東北季風開始減弱，是氣溫逐漸回升的過程，周五最溫暖，各地高溫可以來到25至29度。葉致均提醒，周六會有新一波東北季風增強影響，白天投票時因為雲量少，陽光照射下，北部、宜花有23至25度，中南部、台東26至29度，但是入夜後輻射冷卻發威，中部以北、宜蘭、花蓮低溫15至17度，中南部18至19度，局部空曠地區更冷，下周一冷空氣減弱才會回溫，民眾周末務必特別留意日夜溫差。