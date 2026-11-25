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▲金泰亨長相帥氣，IG有7千多萬粉絲追蹤。（圖／翻攝自IG@thv）

▲BTS高雄演唱會上週末圓滿落幕。（圖／讀者提供）

韓國天團BTS（防彈少年團）上週末在高雄舉辦《ARIRANG》世界巡迴演唱會，20日更難得在當地休假一天。成員V（金泰亨）透露自己帶爸媽去打了高爾夫球，沒想到意外曝光暖心美談！有粉絲發文分享，當天在球場上班的二姑姑竟收到了金泰亨給的1000元小費。平時節儉到連來台開唱都捨不得買網路吃到飽的他，卻對工作人員如此大方，遠超行情的小費金額讓粉絲感動大讚：「真的太暖了！」BTS來台期間曾於飯店開直播，金泰亨透露自己休假那天與爸媽去打了高爾夫球，更分享當時有粉絲明明認出他，卻不敢上前打擾，最後是他自己主動透過翻譯詢問對方是否要簽名，對方才敢找他，讓他大讚台灣粉絲的素質，更在演唱會上對台灣ARMY告白：「你們真的好不一樣。」一名粉絲昨日也在Threads發文，透露自己的親戚在球場上班，剛好接待到去打球的金泰亨一家人：「這段趣聞曝光後，立刻掀起網友熱議。大家紛紛大讚金泰亨出手大方，因為很多人只給「桿弟」幾百元小費而已，他卻直接給了1000元。另外，金泰亨在直播中也提到，自己來台灣的eSIM網路沒買吃到飽方案，流量用完後他只好拜託其他成員開熱點借他網路。好隊友Jin（金碩珍）因此吐槽他為什麼不直接花錢加值就好，金泰亨則說，因為快要離開了，覺得加值如果用不完，會很浪費。由此可以看出，金泰亨平日消費習慣其實很節儉，來台灣卻願意給桿弟千元小費，讓粉絲大讚他真的很暖：「金泰亨給的1000我會拿來裱框」、「真的要珍惜，他連網路費都捨不得花」、「一個網路漫遊都沒吃到飽的人，給1000元超大方呀」。