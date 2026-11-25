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中華職棒樂天桃猿今（25）日與日本BC聯盟信濃大羚羊隊右投金澤智也達成合約共識，簽下育成洋將合約。金澤智也現年23歲，自大學畢業後就投入獨立聯盟，本季出賽21場拿下86次三振，排名聯盟第3位，最快球速154公里，日前也投入日職選秀，但未獲得指名。桃猿球團指出，看中金澤智也的球威與未來潛力，進一步強化球隊投手戰力。23歲金澤智也出身日本東京，身高183公分、體重90公斤，具備優異的體格條件，自江戶川高中、東京經濟大學畢業後，隨即投入BC獨立聯盟信濃大羚羊隊。金澤智也以強勁的直球作為主要武器，最快球速可達154公里。除了極具威力的直球外，他也擅長搭配曲球、卡特球及指叉球等多元變化球種。金澤智也去年在BC聯盟出賽25場，拿下4勝1敗、防禦率5.75。今年球季，金澤智也更上一層樓，出賽21場，拿下3勝4敗，總計投球89局，送出86次三振（聯盟第3），防禦率3.64。金澤智也優異的三振能力以及作為先發投手持續成長的潛力，獲得桃猿球團高度肯定。桃猿球團也表示，看好金澤智也的球威以及持續進步的潛力，期盼透過他的加盟，進一步強化球隊投手戰力。球團亦期待他能藉由挑戰台灣職業棒球的新環境，持續突破自我、提升實力，為樂天桃猿爭取佳績。桃猿日前與洋投艾菩樂（Tyler Eppler）完成續約，王牌威能帝（Pedro Fernandez）則是邁向2年約的第2年，今日與金澤智也簽下育成合約，推估將在二軍當備用洋投。由於桃猿明年仍傾向洋砲政策，目前正與威克（Adam Walker）持續洽談合約中。