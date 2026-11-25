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▲漢來日月行館坐擁日月潭絕美湖光山色，無邊際泳池盡覽壯闊美景。（圖／漢來飯店事業群提供）

兩週年推兩大住房優惠 雙12開賣

▲漢來日月行館歡慶兩週年，推出湖景客房「買一送一」限量優惠，3萬4800元可選連住兩晚或同日入住兩間。（圖／漢來日月行館提供）

「晶泉丰旅」新住房方案 雙人入住每房每晚5952元起

▲晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」攜手生活風格品牌 et seq. 推出「冬潤．餘韻」，以木茶香氛與在地遊程豐富旅人行程。（圖／晶泉丰旅提供）

漢來日月行館宣布，推出兩款週年限定獨家優惠，限量10組的湖景客房「買一送一」，3萬4800元即可選擇連住兩晚，或同日入住兩間客房，每房每晚皆含雙人早餐與晚餐；另外還推出限量40組的2萬9999元一泊二食專案，加贈總價值逾1萬5000元好禮，包含SPA療程、紅酒、特製行李吊牌及6000元住宿抵用券，兩大優惠將於雙12推出，即12月12日中午12時以住宿券形式開賣，售完為止。全台最美的湖畔美術館飯店，兩週年送上限量住房大禮！主打「買一送一」的「雙倍美好・成雙成對」專案，售價3萬4800元，可依旅遊需求選擇「買一晚送一晚」，連續入住湖景客房兩晚，於湖畔享受三天兩夜慢活假期；或選擇「買一間送一間」的選項，與親友同日入住兩間湖景客房，共享日月潭山水之美。兩種選擇均含每房每晚雙人早餐，以及中式套餐或西式半自助式晚餐擇一。另一款「日月相伴・美好成雙」住房專案，2萬9999元即可享湖景客房住宿一晚、雙人早餐與晚餐，再加碼送出總價值逾1萬5000元的豐富好禮，包括單人60分鐘SPA療程、紅酒一瓶、特製行李吊牌及6000元住宿抵用券；其中，抵用券可於下次預訂一泊二食專案時全額折抵，直接省下6000元住宿支出。同行第二位加購相同SPA療程享八折優惠，若遇SPA額滿則改贈星空酒廊午間套餐兩客。漢來日月行館並提到，迎來兩週年在館內空間再添文化新景，於12樓打造「日日好日，月來月美」文化走廊，透過歷史影像與建築動畫影片，串起湖畔從昔日到今日的生活樣貌，讓旅客在欣賞山水之餘，也能讀懂日月潭的歲月故事，厚植「湖畔美術館」的人文底蘊。銷售日期： 2026年12月12日中午起～售完為止住宿日期： 2027年1月4日2027年3月31日專案價格： 2萬9999元，平日限定40組，湖景客房專案內容：・四季西餐廳早餐兩客・中式套餐或西式半自助式晚餐兩客・贈單人SPA療程乙份(身體深層肌肉舒緩60分鐘)；第二位同療程享8折加購．SPA額滿改贈「星空酒廊午間套餐」兩客・贈紅酒一瓶・贈6000元抵用券．(下次入住全額抵用，下次預定一泊二食專案即可全額抵用，限週一至週四使用，需於2027/06/30前使用完畢)・贈特製行李吊牌一個注意事項：1.限周日至周四使用。2.銷售通路：以住宿券方式銷售▪️銷售日期： 2026年12月12日中午起～售完為止會議日期： 2027年1月4日2027年3月31日專案價格： 3萬4800元，平日限定10組，湖景客房專案內容：・選擇一：買一晚送一晚；連續入住湖景客房兩晚・四季西餐廳早餐兩客/每房每晚・中式套餐或西式半自助式晚餐兩客/每房每晚・選擇二：買一間送一間；同日入住湖景客房兩間・四季西餐廳早餐兩客/每房・中式套餐或西式半自助式晚餐每房兩客注意事項：1.限周日到周四使用。2.銷售通路：以住宿券方式銷售晶華國際酒店集團旗下「晶泉丰旅」以溫泉療癒為核心，結合香氛美學、在地探索與肌膚保養，推出兩大冬季住房提案。北投、礁溪兩館攜手生活風格品牌 et seq. 推出「冬潤．餘韻」，以木茶香氛與在地遊程豐富旅人行程；北投晶泉丰旅另與匈牙利保養品牌 OMOROVICZA 合作營造「冬日泉悅時光」，將住宿體驗從氤氳湯泉延伸至肌膚呵護。專案即日起開放預訂，雙人成行每房每晚5952元起，官網訂房加購高鐵車票另享優惠。「冬潤．餘韻」住房專案規劃兩天一夜與三天兩夜兩種選擇，讓旅人依喜好安排冬日假期。入住兩天一夜可獲得飯店與生活風格品牌 et seq. 共創的「冬藏木茶香氛禮盒」，其中全新設計的香氛吊掛袋融入飯店藍染浴衣的視覺元素，展現品牌獨有的美學風格。禮盒另搭配冬日限定香氛包「未及之晨」和八款木茶香氛素材，旅人可依喜好調配專屬香氣，入住期間亦可預約館內美學體驗，在專人引導下認識香材、享受調香樂趣，也可帶回客房自由創作，讓香氣成為旅程結束後的美好陪伴。雙人入住每房每晚5952元起。北投晶泉丰旅另推出「冬日泉悅時光」住房專案，與源自匈牙利溫泉文化的護膚品牌 OMOROVICZA 合作，將溫泉浸浴與肌膚保養結合，延伸冬季療癒體驗。專案入住全館唯一的泉悅客房，和式空間搭配室內雙湯池與景觀露台，讓旅人自在享受私密泡湯時光，入住再贈價值3400元的 OMOROVICZA「尊寵保養禮」，內含雙效淨膚潔顏乳、匈牙利皇后醒膚露、新品黃金修護精萃及品牌化妝包，從溫和潔淨、醒膚到滋潤修護，讓泡湯後的肌膚保養成為旅程中的精緻儀式。專案限量50組，雙人入住每房每晚1萬1625元起。