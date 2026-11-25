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知名主持人蔡康永近日出現在民進黨台北市長候選人沈伯洋及台北市長蔣萬安相關活動中，引發網友關注。他日前又在社群平台發文，以「吃屎」作為比喻分享人生感悟，一改過往溫和細膩的文字風格，罕見使用強烈直白的字眼，瞬間掀起討論。對此，前國民黨發言人蕭敬嚴也在留言區寫下「看到康永哥的關鍵字」，並聯想到國民黨立委徐巧芯過去的一段發言，意外讓兩件事在網路上產生連結。蔡康永在貼文中寫道：「也許有某種原因，暫時沒辦法邁向自己想過的生活，但起碼可以不要故意邁向自己不想過的生活；就算菜單上每道菜都令你不適，我們也沒道理特地矇眼去吃屎。」全文沒有點名任何人物、事件或政黨，但「矇眼去吃屎」的強烈比喻，與他一貫溫柔、婉轉的文字風格形成鮮明對比，也讓不少網友忍不住猜測背後是否另有所指。貼文曝光後，迅速引來網友留言討論，有人表示「可以講究，何必將就」、「當你要逼京都人講出一些強烈的字眼時，你就知道事情大條了」，也有人將內容聯想到政治立場，留言稱「即使不滿意民進黨，但也絕不可能去支持國民黨和共產黨」，甚至有人直言「台北人，不要蔣就」，各種解讀讓貼文熱度持續攀升。其中，蕭敬嚴也在留言區留下「看到康永哥的關鍵字」，讓網友好奇他究竟聯想到什麼。原來，他指的是徐巧芯過去曾砲轟新北市黨部及國民黨組織發展委員會「就是一坨屎」，當時相關言論引發黨內議論，還有黨內人士反諷她：「你也是被生物雜質提名的市議員，所以也是屎成員嗎？」如今蔡康永貼文同樣出現「屎」字，讓蕭敬嚴忍不住聯想起這段往事，留言也吸引上千人按讚，意外掀起另一波討論。