我是廣告 請繼續往下閱讀

台股今（25）日賣壓持續湧現，加權指數開盤以39,983.91點開出，下跌138.44點，隨後跌勢快速擴大，盤中最低下探36,681.90點，較前一交易日收盤重挫3,440.45點，跌幅約8.57%，摜破3萬7000點關卡。截至上午11時02分，指數報37,250.62點，下跌2,871.73點，跌幅7.16%，前一交易日才創下史上最大單日收盤漲點的台股，隔日便出現劇烈反轉，若以盤中最低點與前一交易日收盤價計算，台股11月25日一度重挫3,440.45點，暫居史上第2大盤中跌點，僅次於11月6日創下的3,737.67點紀錄台股現貨開盤前，期貨市場已先出現明顯賣壓。根據11月24日盤後交易行情，台指期收在38,482點，較開盤參考價下跌1,842點；台積電期貨收在2,149點，下跌89點，半導體30指數期貨也下跌400點，收在12,770點，顯示半導體相關期貨商品同步承受賣壓。美股前一交易日科技股表現也相對疲弱，費城半導體指數重挫約9%，輝達及台積電ADR同步走低，市場對AI產業前景及科技股評價的疑慮再度浮現，成為台股開盤前的重要國際市場背景。回顧11月24日台股交易，加權指數終場收在40,122.35點，上漲3,310.46點，漲幅8.99%，創下史上最大單日收盤漲點紀錄，重新站回4萬點整數關卡。昨日台股成交金額約4,194.05億元，台積電（2330）也攻上漲停板，以2,230元作收，上漲200元。不過，昨日強勢反彈僅維持一個交易日，今日台股開盤後賣壓迅速擴大，指數最低跌至36,681.90點，與昨日收盤相比下跌逾3,400點，幾乎回吐前一交易日的漲點，市場短線震盪明顯升高。