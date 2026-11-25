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逾5成法人預期明年景氣放緩 逾8成仍擔憂地緣政治風險

▲金融業最擔心2027年哪些經濟及投資風險。（圖／遠見提供）

牽動台股走勢2大關鍵 AI終端變現、國際資金流向

▲金融業看2027年影響台股走勢主要變數。（圖／遠見提供）

股優於債！法人看好2027年股市 美國為海外投資首選

▲金融業2027年加碼建議及海外投資首選。（圖／遠見提供）

逾9成法人仍看好半導體 AI概念股領軍2027年投資布局

▲金融業看2027年最具潛力投資產業及類股。（圖／遠見提供）

▲投資機構「看好」的個股TOP11。（圖／遠見提供）

2026年即將進入尾聲，11月輝達（NVIDIA）上演一場戲劇性的人事轉折，黃仁勳閃辭執行長又回任，前後台股近1個多月重挫逾1萬點，如今美國總統川普又將推新一輪關稅政策，台股今（25）日再崩跌逾3千點，法人如何看待2027年投資趨勢？根據《遠見》公布最新調查結果，超過半數受訪金融機構預期景氣轉弱，台股高低點預測相差約1萬3000點，逾9成仍看好半導體業，超過7成青睞AI概念股，但也有逾8成擔憂地緣政治成為全球投資風險，AI終端變現與外資動向則牽動台股走勢。台股在10月6日至11月20日從逼近5萬點的歷史高峰，一路跌破4萬點，甚至一度失守3萬6000點，讓投資人見識到股市翻轉的速度。隨著市場賣壓加重，台股市值排名也從全球第4，滑落至第7。同時，市場對AI資本支出與投資回報的疑慮升高，科技股估值面臨重新檢驗。為了探究這波急跌是多頭行情的劇烈修正，還是空頭市場的前奏。《遠見》在10月12日至11月9日期間，邀集全台銀行、證券、投信投顧等近300家專業金融機構，進行「2027年投資趨勢大調查」，共計回收57份有效問卷。調查結果顯示，法人看淡2027年景氣，卻仍偏好股票；擔憂AI投資過熱，卻持續看好半導體，反映市場對AI長期成長趨勢仍具信心，但投資焦點已從成長預期，逐步轉向企業獲利與估值合理性。與2026年相較，52.6%受訪機構預期2027年經濟成長表現將轉弱，其中45.6%認為略為變差、7%認為明顯變差，僅33.3%預期改善。對於2027年投資環境，也有逾半數受訪機構持保守看法，僅29.9%預期改善，顯示法人對經濟成長與金融市場前景都趨於審慎。不過，成長放緩不等於經濟衰退。另有26.7%機構認為，2027年景氣表現轉弱與比較基期有關，反映2026年AI需求推升經濟成長後，即使2027年持續擴張，成長率仍可能因基期墊高而下降。換言之，法人並非一致看壞景氣，而是預期經濟成長將從高速擴張，回歸較正常的步調。真正值得留意的是，外部風險可能使原本預期的成長放緩，演變為更劇烈的市場調整。進一步分析風險來源，最高比例、高達6成認為中東、台海及美中角力等「全球地緣政治戰事風險加劇」，是2027年全球景氣復甦恐不如預期的主因；此外，AI投資能否持續也是法人高度關注的風險，調查顯示，53.3%的受訪機構擔憂大型雲端服務供應商（CSP）縮減資本支出，導致AI資料中心與算力基建投資降溫。若聚焦2027年的全球投資風險，「全球地緣政治風險」更以逾8成的比重，成為受訪機構最擔心的風險，其次為「美國及主要國家財政赤字與債務風險升高」（47.4%），以及「市場資金撤出AI科技板塊」（45.6%），也有33.3%的受訪機構擔憂「政治干預與通膨反彈，使聯準會降息政策充滿不確定性」。值得注意的是，對受訪機構來說，影響2027年台股走勢的主要變數中，「AI終端裝置（PC/手機）滲透率與實際變現程度」以49.1%居冠，超越「國際資金流向與法人機構動態」（47.4%），及「晶圓代工龍頭海外擴廠成效與供應鏈毛利變化」（40.4%）。台灣位居全球AI供應鏈核心，從先進製程、封裝到AI伺服器，科技巨頭擴大資本支出，已成為台股獲利成長的重要支柱。然而，若AI應用無法創造足夠收入，雲端業者調整投資步調，便可能影響台廠訂單與獲利預期。此外，35.1%受訪機構則將「歐美央行降息路徑與全球資金流動性」，列為影響台股的重要變數。這反映法人對2027年的顧慮，不僅是經濟成長放緩，更在於地緣政治、債務與利率風險可能相互牽動。一旦地緣衝突推升能源價格與通膨壓力，加上主要國家債務負擔攀升，可能推高長期公債殖利率與企業融資成本，進一步限制央行降息空間，加劇全球股債市場波動。對高度依賴國際資金與科技股評價的台股而言，即使企業獲利維持成長，仍可能受到美債殖利率、美元走勢及外資配置調整影響。2027年台股的挑戰，不只來自企業基本面，也包括全球資金環境的變化。調查結果亦顯示，26.3%的受訪機構預估2027年台股高點落在「5萬5001至5萬6000點」，整體平均預測高點達5萬4637點（表6）；低點方面，36.8%認為落在「4萬0001至4萬1000點」，平均預測低點為4萬1576點。在「2027年最建議加碼的資產」中，84.2%受訪機構首選股票，其次為ETF（57.9%）、債券（45.6%）與黃金（28.1%），呈現「股優於債」的配置傾向，也保留避險需求。而專業金融機構評估2027年最理想的海外投資熱點，美國以94.7%居冠，遠高於日本（63.2%）與新興亞洲（42.1%），顯示美股與台股仍是法人偏好的股票市場。ETF方面，金融機構則明顯偏好被動式產品，以被動式國內及國外成分股ETF最受青睞，主動式ETF相對居後。顯示法人傾向透過指數化工具參與市場行情，兼顧分散個股風險與投資成本，不過，即使被動式ETF能分散個別公司的風險，仍須留意追蹤指數的產業集中度，若台股與美股相關ETF均高度配置大型科技股，表面上持有不同市場，實際上可能受到相同的AI投資循環影響。在預期2027年震盪之中，哪些產業與個股仍獲法人青睞？調查顯示，受訪金融機構中，94.7%看好半導體業，其次依序為電子零組件業（57.9%）、金融保險業（42.1%）。概念股方面，領先的是AI（75.4%），接著是散熱（54.4%）、半導體（36.8%）及光通訊（29.8%）；部分受訪法人青睞軍工（22.8%）與電力、能源（21.1%）。這反映AI投資焦點正從晶片、伺服器，延伸至高速傳輸、散熱與電力供應；地緣政治風險升高，也讓軍工產業受到關注。以個股而言，台積電（82.5%）與聯發科（47.4%）穩居前兩名；台達電（22.8%）、廣達（19.3%）等AI供應鏈大廠，也名列前茅。值得關注的趨勢是金融股的配置價值，富邦金（12.3%）為前11名中唯一的非科技類股。